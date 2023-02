Oglasil se nam je predsednik upokojencev: ima res 4.000 evrov pokojnine?

Pisali smo, da sta bila predsednik Zdus Janez Sušnik in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, pobudnik ljudske iniciative Glas upokojencev, gosta v oddaji Odmevi pred napovedano pokojninsko reformo in shodom za upokojence. Gosta nista našla skupnega jezika. V odjavni špici je 80-letni Sušnik povedal, da ima visoko pokojnino. »To pa vem, tri tisoč in nekaj,« mu je hitel povedati Rupar, a ga je Sušnik popravil s »štiri«.

Zakaj je Sušnik širni javnosti dejal, da ima štiri tisoč evrov pokojnine, čeprav je znano, da nihče v Sloveniji nima pokojnine višje od okoli 3.500 evrov, kar je bila po našem vpogledu decembra lani tudi najvišja izplačana pokojnina? Obrnili smo se na Zdus in jih vprašali, koliko pokojnine ima njihov predsednik.

Predstavnik za stike z javnostmi na Zdusu nam je dejal, da je bil Sušnikov odgovor o 4.000 evrih pokojnine »ironičen refleks, za mnoge tudi odgovor s kančkom sarkazma na vprašanje sogovornika, če ima 3.000 evrov pokojnine«.

V Zdusu dodajajo, da »višina pokojnine slehernega slovenskega upokojenca, pa čeprav predsednika Zdus, ni stvar širše debate, oz. to, kar je najbrž interesantno za javnost, ni v javnem interesu«. Vseeno pa so nam zagotovili, da Sušnik ne prejema tako visoke pokojnine, »čeprav je bil skoraj vso delovno dobo na vodilnih mestih v gospodarstvu, med letoma 2002 in 2007 pa tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije«. Dodajajo tudi, da Sušnik ni prejemnik najvišje izplačane pokojnine v Sloveniji.

