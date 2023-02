Voditeljica Odmevov gosta komaj umirila: Imate 3.000 evrov pokojnine in več

Vlada pripravlja pokojninsko reformo. Predlog sprememb naj bi na Ekonomsko-socialni svet poslala v prvi polovici leta. Na to temo sta v Odmevih na TV Slovenija nastopila predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik in nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, pobudnik ljudske iniciative Glas upokojencev.

Sušnik je dejal, da si želijo od vlade poleg redne uskladitve pokojnin, ki bo verjetno okoli 5,2 odstotka, še 3,2 odstotka izrednega usklajevanja. »Če to uspemo, smo zmagali,« je rekel in mimogrede okrcal Ruparja, češ da si je kot pobudnik današnjega protesta za višje pokojnine »obul prevelike čevlje in na pamet govori neke pavšalne ocene«.

»Pavel Rupar, pogledal sem tvoj dosje. Trikrat si bil poslanec, a nikoli niso spregovoril niti besede o pokojninah,« mu je dejal Sušnik, ki je prepričan, da so zahteve ljudske iniciative »naivne in populistične«.

Rupar je Sušniku odgovoril, da ko je bil poslanec, je bil star 34 let, zato ga pokojninske teme niso zanimale. »Grem pa čez dve leti v pokoj,« je najavil Rupar. Zahteve iniciative so, da bi bila minimalna pokojnina 750 evrov, zahtevajo pa tudi 13. pokojnino in usklajevanje pokojnin.

Rupar je Sušnika večkrat pozval, naj z Zvezo stopijo k ljudski iniciativi, da bi se začeli pogovarjati z vlado o pokojninah, a je Sušnik predlog zavrnil. Že dan prej je v pismu napisal, da se Zdus od spontanih dejanj posameznikov ali skupin distancira, »saj zaznavamo, da gre pri tem shodu za osebni interes posameznikov, večina njih niti ni upokojena, da opozorijo nase in si tako v soju televizijskih kamer odrežejo košček medijske pozornosti, kakršne so bili deležni nekoč«.

Najvišja izplačana pokojnina decembra 2022. FOTO: Zaslonski posnetek, ZPIZ

Voditeljica je v 11. minuti oddaje gosta opozorila, da je treba končati pogovor, a se je burna debata pro et contra nadaljevala še dve minuti, dokler Tanja Starič z odločnim glasom in kretnjami rok ni nakazala konec.

V samem zaključku je Ruper 80-letnega predsednika Zdusa spodbodel z vprašanjem, ali dela zase ali za upokojence, glede na to, da se ne pridruži njegovi iniciativi. Sušnik mu je s provokacijo dejal, da ima dovolj visoko pokojnino. »To vem, tri tisoč in nekaj,« mu je dejal Rupar, a ga je Sušnik popravil s »štiri«.

Decembra 2022 je bila najvišja izplačana pokojnina 3.512 evrov, kažejo podatki Zpiza. Tudi na Sušnika smo naslovili vprašanje, ali je mislil resno, ko je dejal, da ima 4.000 evrov pokojnine. Na njegov odgovor še čakamo in ga objavimo, ko ga prejmemo.

