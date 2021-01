Oglas za »našminkano« stanovanje, da te kap, odziv pa neverjeten (FOTO)

Stanovanje ima stvarno napako

Nepremičninski agent Roman Prskalo se v kletnih prostorih počuti dobro, a tam ne bi živel. FOTO: Osebni arhiv



Oglas je postal hit na družbenih omrežjih, usuli so se komentarji

Na nepremičninskem portalu se je pojavil nenavadni oglas, ki je bil med spletnimi uporabniki deležen posmeha. Štiri sobno stanovanje (80m2), ki se prodaja v Ljubljani za 179 tisoč evrov, nima vgrajenega niti enega okna.Gre za kletno stanovanje manjšega večstanovanjskega bloka iz leta 1856, ki je bilo leta 2020 obnovljeno. A kot dodaja nepremičninska agencija, ki stanovanje prodaja, stanovanje kljub vsemu še ni popolnoma dokončano, saj se je lastnik odločil za prodajo kljub nedokončani kopalnici.Da gre za neobičajno in predrago stanovanje, se strinja tudi nepremičninski agentiz agencije Matropola In. »Če bi stanovanje imelo normalna okna in dovolj naravne svetlobe bi bila postavljena cena, kljub temu da je stanovanje kletno, glede na trenutne tržne razmere normalna. Problem pa je, da stanovanje nima (oz. ker je kletno ne more imeti) dovolj oken, to pa pomeni, da ima veliko stvarno napako, posledično pa bi morala biti tudi cena temu prilagojena. Po moji oceni bi morala biti na tej lokaciji cena za takšno stanovanje vsaj od 15 – 20 odstotkov nižja,« pojasnjuje.Ne preseneča, da je večletno splošno pomanjkanje stanovanj na ljubljanskem nepremičninskem trgu pripeljalo do tega, da so se (in se še) nova in rabljena stanovanja v Ljubljani izjemno dobro prodajala in pa tudi oddajala v najem, s tem pa so lahko lastniki veliko zaslužili. A kot opozarja Prskalo, so se nekateri »mojstri« predelave nepremičnin lotili sami. »Zaradi nestrokovno izvedenih del, izbora neustreznih materialov in pa tudi pomanjkanja finančnih sredstev je latnik »ustvaril« nepremičnino, ki ni glede na veljavne standarde ni primerna za bivanje - kletni in podstrešni prostori, neprimerna višina in širina stanovanj, nezadostna osvetljenost, premajhna vrata in okna, neustrezna stopnišča ...Nekateri za takšne nepremičnine uporabljajo tudi izraz »pregrešno drage zakotne luknje«. V bistvu gre dostikrat za slabo obnovljena, »našminkana« stanovanja, ki so tudi zelo slabo opremljena in imajo kar precej stvarnih napak,« pravi Prskalo.O omenjenem kletnem stanovanju Prskalo pravi, da je lokacija nepremičnine je glede na opis dobra, po slikah sodeč je dobra tudi razporeditev prostorov, stanovanje ima talno gretje in rekuperacijo zraka, solidna je tudi oprema v stanovanju. Velika težava pa je, pravi, da je stanovanje kletno, zato nima dovolj oken oz. nima zagotovljene ustrezne naravne svetlobe. Poleg tega se stanovanje nahaja v kleti starejšega objekta, ki je bil zgrajen okoli leta 1856, kar pri kupcu lahko takoj vzbudi dvom glede zamakanja in pojava plesni, pojavi se tudi vprašanje glede toplotne izolacije stavbe, itd.Oglas kletnega stanovanja je na družbenih omrežjih postal hit na družbenih omrežjih. Komentatorji se niso mogli načuditi bizarnosti oglasa: »Klet je res vrhunska lokacija za stanovanje«, »Življenje v kleti, sanje vsakega človeka«, »Ljudje, ne se šaliti, stanovanje je uspešno preživelo par vojn in rušilni ljubljanski potres leta 1895. Varnost naložbe je potrjena«, »Primerno za tiste, ki gojijo šampinjone«, »Če bo na Rudniku kdaj podzemna železnica, bi lahko kar iz kuhinje na vlak stopil«, »Tu še mobitel ne lovi, se res odklopiš od sveta. Mir. Sam nikoli ne kakšne intervencije klicati«, »Ob večjem deževju se stanovanje čudežno spremeni v bazen, tako da dobite zraven zastonj sekundarni način uporabe, vendar le, če pokličete v naslednjih petih minutah«, »To je dobro. Vsaj za okna privarčuješ«,»Nov življenjski stil: baterijska reja«, so le nekateri komentarji, ob katerih smo se iz srca nasmejali.Na nepremičninski oglas se je pošalil tudi nepremičninski agent Prskalo, ki meni, da takšna kletna stanovanja brez naravne svetlobe včasih spominjajo na zatemnjene kletne pivnice oziroma vinske kleti. »Kot posrednik se v takšnih primerih, kadar prodajam posebno nepremičnino vedno vprašam, kdo so lahko ciljni kupci za takšno stanovanje. Za pritlična in atrijska stanovanja so potencialni kupci starejši in gibalno oviranji ljudje, ljudje s hišnimi ljubljenčki. Za stanovanja v višjih nadstropjih, kjer v objektu ni dvigala mladi, ki lažje hodijo po stopnicah. Če se vprašamo, kdo so potencialni kupci za kletna stanovanja brez naravne svetlobe, pa se odgovor ponuja kar sam - to so morda kletarji, vinogradniki, in pa tudi obiskovalci vinskih kleti in pivnic oziroma ljudje, ki se v takšnih prostorih počutijo prijetno in domače. No ja, tudi sam sem ljubitelj dobrega piva in vina, zato v to skupino sodim tudi sam,« se je Prskalo pošalil za Slovenske novice.Koliko časa se bo prodajalo kletno stanovanje, bomo lahko spremljali na nepremičninskih portalih, a Prskalo meni, da ne bo šlo za med. »V strukturi kupcev stanovanj je interesentov za nakup kletnih oziroma polkletnih stanovanj zelo malo. V praksi se nekatera dobra stanovanja v teh razmerah na ljubljanskem nepremičninskem trgu lahko prodajo po visokih cenah, včasih celo po višji od oglaševalne, zagotovo pa, kljub trenutnemu pomanjkanju stanovanj, to ne velja za stanovanja, ki imajo večje stvarne napake.Pred meseci smo pisali še o enem neobičajnem oglasu za najem stanovanja v središču Ljubljane. Oddajalo se je le 12m2 veliko stanovanjce z eno sobo, v kateri so so se nahajale kuhinja, sanitarije, prha in tudi postelja. Najemnik je zanjo želel iztržiti 380 evrov. Ob tem oglasu so debelo pogledali tudi nepremičninski agenti, ki so nam zaupali, da k sreči podobnih ponudb na trgu ni. O možnosti uspeha najema tega stanovanjca, pa so agenti zapisali, da so te minimalne in da bi se stanovanjce oddalo le, če bi najemnik krvavo potreboval to stanovanje.