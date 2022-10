Odziv Janše na izid predsedniških volitev

Prvak SDS Janez Janša po prvem krogu predsedniških volitev upa, da bo pred drugim krogom prihajalo do tekmovanja med vizijama kandidatov o prihodnosti Slovenije. Če bo prišlo do spopada vrednot, kot je napovedala Nataša Pirc Musar, bodo na eni strani vrednote slovenske osamosvojitve in ustavnosti, na drugi strani pa vrednote davčnih oaz, je dodal.

Janša je ob robu izjave po posvetu predstavnikov parlamentarnih strank s predsednikom vlade Robertom Golobom spomnil, da je stranka SDS Logarja podprla na srečanju občinskih in mestnih odborov SDS poleti v Bovcu, prav tako ga je tam podprl tudi Janša.

»Je pa Anže Logar kandidat, ki kandidira z množico podpisov. In med temi podpisi niso samo člani SDS, njegova kandidatura je širša,« je dejal. Ob tem je poudaril, da je Logar v prvem krogu predsedniških volitev zbral več glasov volivcev, kot jih je SDS zbral na aprilskih volitvah v DZ.

Pri parlamentarnih volitvah gre za kandidaturo političnih strank s svojimi programi. Na predsedniških volitvah pa je izvoljeni kandidat predsednik vseh in nima opozicije, je še poudaril.