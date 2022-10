Kaj se je dogajalo za steklenimi vrati v štabu Anžeta Logarja? (VIDEO)

Volilne izide se ponavadi pričaka v družbi političnih somišljenikov in seveda novinarskih ekip, ki pridobivajo odzive političnih akterjev v posameznih volilnih štabih politikov. Tudi na včerajšnjih predsedniških volitvah ni bilo nič drugače. Našo novinarko in fotografa je le nekoliko presenetilo, da so se v štabu Anžeta Logarja, ki se je zbral v vinski kleti, ves večer skrivali za steklenimi vrati, kamor so imeli prost vstop samo najožji Logarjevi sodelavci, prijatelji in podporniki. Teh po naših ocenah ni bilo več kot dvajset.

Najprepoznavnejša podpornika med njimi sta bila poslanka SDS Eva Irgl s partnerjem Davorjem Božičem in predsednik SLS Marko Balažic. Ni pa Logarja razočaral niti njegov strankarski šef Janez Janša, ki se je prav tako pojavil v štabu, ampak takoj izginil v poseben prostor.

Naši novinarki je uspelo le še ugotoviti, da se je za vrati, ki so jih ves čas skrbno zapirali, dobro jedlo in pilo.

