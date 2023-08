Odškodnine po cepljenju proti covidu-19: toliko je bilo vredno življenje 20-letne Katje

29. septembra 2021 je po hudih zdravstvenih težavah in poskusih, da bi ji rešili življenje, za vedno zaprla oči 20-letna Katja Jagodic. To se je zgodilo le nekaj dni po cepljenju s cepivom Janssen proti covidu-19 proizvajalca Johnson&Johnson. Sprva so se pojavili grozovit glavobol, migrene in bruhanje, ki so napovedovali usodne spremembe v njenem do takrat zdravem telesu. Pojavili so se strdki in krvavitve, zdravniki so jo poskušali oteti smrti, a vsi napori so bili zaman. Katjina duša je za vedno zapustila telo.

Takratni minister za zdravje Janez Poklukar je po dogodku na novinarski konferenci razkril, da so predlagali ustavitev cepljenja z omenjenim cepivom oziroma da se cepljenje z njim omogoči le na izrecno željo posameznika. Na istem dogodku pred kamerami je bilo razkrito še, da je pristojna komisija pregledala primer in »potrdila povezavo med cepljenjem s cepivom Janssen in smrtjo 20-letnega dekleta (op. p.: po cepljenju je prišlo do tromboze s trombocitopenijo)«.

A ne glede na to, skoraj dve leti od smrti odškodnina njenim najdražjim še ni bila izplačana. Pa ne le v tem primeru, ampak še v nobenem povezanem bodisi s cepljenjem bodisi z zdravljenjem bolezni, ki je dve leti krojila naša življenja.

Šele jeseni prve odškodnine

»Do 22. avgusta 2023 še ni bila izdana nobena upravna odločba o priznanju pravice do odškodnine ali o zavrnitvi zahtevka za uveljavljanje pravice do odškodnine, ker se zahtevki za uveljavljanje pravice do odškodnine na podlagi spremembe Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 od 8. novembra 2022 dalje ocenjujejo na novo pred Komisijo za ugotavljanje vzročne zveze, ki jo sestavljajo strokovnjaki različnih zdravstvenih strok (in ne pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje). Ministrstvo za zdravje je zadeve komisiji začelo dodeljevati že v decembru 2022, v večjem številu pa od junija 2023 dalje,« so zapisali v odgovoru.

Prizadevajo si, da bi bile prve upravne odločbe o priznanju pravice do odškodnine zaradi škode na zdravju ali v primeru smrti zaradi cepljenja ali zdravljenja proti covidu-19 ali o zavrnitvi zahtevka izdane jeseni 2023.

Vloženih 167 zahtevkov

Ministrstvo za zdravje je do 22. avgusta prejelo 167 zahtevkov za uveljavljanje pravice do odškodnine zaradi škode na zdravju ali v primeru smrti zaradi cepljenja ali zdravljenja proti covidu-19. Ko govorimo o »škodi« na zdravju, na ministrstvu omenjajo bolezni srca in ožilja ter alergije.

Odškodnina za smrt in skrhano zdravje

Odškodnina je določena v 72. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, in sicer v višini, določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih, ki ureja višino odškodnine v primerih obveznega cepljenja: »60.000 evrov za škodo na zdravju, 10.000 evrov v primeru smrti zakonca ali otroka, 20.000 evrov v primeru smrti starša, pri čemer so do odškodnine upravičeni otroci do 18. leta starosti ali otroci nad 18. letom starosti, ki jih je bil starš dolžan preživljati ali so z njim živeli v trajnejši življenjski skupnosti.«

Katjini organi še živijo

Katje danes ni več na tem svetu, a njeno srce še vedno bije. Njena želja je bila, da se v primeru najhujšega z njenimi organi pomaga drugim. Starši so ji to željo izpolnili. »Ker sem prepričana, da prav vsako življenje šteje, si bom dovolila pozvati ljudi, naj po smrti darujejo svoje organe,« je pred časom dejala mama Tatjana Jagodic.

