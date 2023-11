Odpoklic mandarin iz Neretve! Preverite, ali jih imate doma

Distributer Hofer je iz prodaje odpoklical mandarine v dvokilogramskem pakiranju in nepakirane mandarine, ki jih je bilo možno kupiti tudi z vedrom. Izdelka sta bila v skladu z določili varstva potrošnikov odpoklicana zaradi ugotovljene presežene vrednosti pesticida klorpirifos. Lot koda izdelka je 43/23.

Distributer kupce prosi, da izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz distributerja Hofer.

Uprava za varno hrano ob odpoklicih zaradi pesticida poostrila nadzor

Uprava za varno hrano je na podlagi informacije hrvaških oblasti o distribuciji s klorpirifosom onesnaženih mandarin hrvaškega porekla v Srbijo minuli teden poostrila nadzor. Ugotovila je, da trgovci tudi sami preverjajo ostanke pesticidov v živilih. Nadzor bo poostren tudi ta teden, in sicer tako pri dobaviteljih kot v maloprodaji.

V četrtek so inšpektorji za hrano začeli preverjati obvladovanje ostankov pesticidov v mandarinah. Nadzore so izvedli pri trgovcih, pri čemer so preverjali tudi poreklo mandarin. V nekaterih primerih so opravili tudi vzorčenje, so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Nadzor bodo nadaljevali tudi ta teden, in sicer tako pri dobaviteljih kot v maloprodaji, kar vključuje tudi stojnice ob cestah. Inšpekcijski nadzor bo tudi v prihodnje vključeval vzorčenje.

V soboto je uprava za varno hrano zaradi prisotnosti pesticida klorpirifos odpoklicala mandarine iz Hrvaške, zaradi presežene vrednosti pesticida klotianidin sojo iz Argentine, zaradi presežene vrednosti pesticida propamokarb pa še zamrznjene jagode iz Grčije. Danes je zaradi presežene vrednosti klorpirifosa mandarine iz prodaje odpoklical tudi Hofer, dobavitelj KPG pa je odpoklical črnooki fižol.

Odpoklici sledijo umiku srbskih breskev in poljskih sliv iz trgovin Spar Slovenija ob koncu poletja. Tudi v tem primeru je bil razlog klorpirifos. Uprava za varno hrano je bila takrat tarča kritik, da je njen nadzor hrane pomanjkljiv, potrošnike pa da obvešča prepočasi. To naj bi bil tudi eden od razlogov za razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko.

Vodja sektorja za nadzor hrane na upravi za varno hrano Nadja Škrk je za Radio Slovenija povedala, da hrana ni manj varna, je pa dejstvo, da je način obveščanja spremenjen. Uprava namreč ne obvešča le o nevarnih živilih, ki so še v prometu, ampak o vseh nevarnih živilih; tudi tistih, za katere ni nujno, da jih imajo potrošniki še doma, pa tudi o vseh neskladnih proizvodih.