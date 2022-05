Odlikovani Štefan že pol stoletja gasilec, dejaven tudi na napredni eko kmetiji (FOTO)

Ko je predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS) Janko Cerkovnik pred dnevi na 4. plenumu GZS v Svetem Juriju ob Ščavnici podeljeval priznanja za posebne zasluge v slovenskem gasilstvu, je najvišje priznanje Matevža Haceta poleg Mirana Gregoriča (PGD Krkavče) in Francija Rančigaja (PGD Gomilsko) prejel Štefan Flisar iz PGD Korovci.

Skupinska slika PGD Korovci je nastala ob 110-letnici društva.

Pravzaprav je bil Pišta, kot ga poznajo mnogi na severovzhodu države, tokratni edini prejemnik priznanja iz Prekmurja, Prlekije, Haloz in Slovenskih goric. To niti ne preseneča, saj je z dušo in srcem že pol stoletja zapisan gasilstvu, ki mu pomeni del življenja in brez njega pač ne bi mogel živeti. Vsestranski Štefan, ki je vrsto let vodil PGD Korovci, je izjemno priljubljen v gasilskih vrstah in lokalnem okolju, delno je tudi njegova zasluga, da se bo ekipa PGD Korovci julija letos kot edina iz Pomurja udeležila gasilske olimpijade v Celju.

Privabil mladino

Rojen je bil leta 1957 v vasici Ropoča na Goričkem, gasilstvo so mu položili v zibelko, kajti njegov oče je bil funkcionar v takratni Gasilski zvezi Murska Sobota. Kot osnovnošolec je očeta spremljal na vsakem koraku in tako vzljubil gasilstvo predvsem na tekmovalnem področju. S petnajstim letom je kot mladinec postal član gasilske organizacije v PGD Ropoča.

Z olimpijade na Finskem

Zaradi aktivnosti, pozitivnega odnosa do gasilstva je že leta 1975 opravil tečaj za gasilca. Ker je društvo potrebovalo mlade v svojih vrstah na vodilnih funkcijah, ga je napotilo na zahtevnejše oblike izobraževanja. Tako je leta 1978 končal tečaj za nižjega gasilskega častnika in bil izvoljen za podpoveljnika društva, pozneje, leta 1980, pa za gasilskega častnika. Zaradi svoje aktivnosti v društvu in odgovornega odnosa do dela in nalog je bil že leta 1982 izvoljen za poveljnika PGD Ropoča.

Pod njegovim vodstvom je gasilska enota dosegala zavidljive rezultate na tekmovalnem področju v okviru takratne GZ Murska Sobota, v regiji in širšem prostoru. Pomembne izkušnje je nabiral ob sodelovanju GZ MS z gasilci v sosednji Avstriji (Gradiščansko). S svojo enoto je sodeloval pri nešteto tekmovanjih in skupnih vajah z obeh strani meje.

Po preselitvi v Korovce, leta 1985, je aktivno delo nadaljeval v PGD Korovci. Zaradi pozitivnega pristopa do nalog, veliko znanja in bogatih izkušenj so mu že naslednje leto zaupali funkcijo poveljnika društva. Osebna odgovornost in mlada družina ga nista ovirali, še istega leta je končal tečaj za višjega gasilskega častnika in specialnost sodnik gasilsko-športnih disciplin. Vsa leta je zelo angažirano in odgovorno opravljal naloge na operativno-tekmovalnem področju, pri preventivnih nalogah, se angažiral pri opremljanju društva, vzgoji mladih kadrov in skrbel za vsestranski društveni razvoj.

1975. je opravil tečaj za gasilca.

Ko je po odstopu dotedanjega predsednika PGD nastala kriza v vodenju, je dve leti opravljal še naloge predsednika. Uspelo mu je odpraviti vse težave in v gasilske vrste pritegniti nove člane. PGD Korovci odtlej beleži vzpon in razvoj. Leta 1993 je na obmejnem območju Korovcev skrbel za sodelovanje z gasilci iz Avstrije. Pod njegovim vodstvom je bilo precej kupnih vaj in tekmovanj. Društvo vzgaja mlade rodove, enote PGD Korovci že dve desetletji dosegajo na zavidljive rezultate na številnih tekmovanjih.

Eko kmetovalec

Vrhunec je bilo 2. mesto A-enote PGD Korovci na državnem tekmovanju leta 2000 in uvrstitev enote na gasilsko olimpijado na Finskem. Plod njegove pobude in osebnega angažiranja je vsakoletno tradicionalno in v širšem slovenskem prostoru poznano nočno gasilsko tekmovanje, v sklopu katerega sta bili tudi tekmovanji za pokal GZS. Društvo je 1999 kupilo novo gasilsko orodno vozilo. Flisar se ogromno angažira tudi na preostalih področjih gasilske organizacije: območje Cankove je imelo še po osamosvojitvi sektor, katerega poveljnik je bil.

Od ustanovitve GZ 1999. je član poveljstva GZ Cankova, en mandat je bil njen podpoveljnik, od leta 2003 pa poveljnik GZ, kjer se angažira pri vključevanju in vzgoji mladih, pri izobraževanju in preostalih operativnih nalogah. Istega leta je postal član poveljstva pomurske regije, pomočnik poveljnika za tekmovanja in predsednik komisije za gasilska tekmovanja. Pripravljal in vodil je regijska tekmovanja, posvete in testiranja sodnikov. Od leta 2003 je bil član komisije za tekmovanja pri GZS. Pomurska regija je postala v zadnjih desetletjih prepoznavna in po številu tekmovalnih enot ena najmočnejših regij v državi.

Vrhunec je bilo 2. mesto A-enote PGD Korovci na državnem tekmovanju leta 2000 in uvrstitev enote na gasilsko olimpijado na Finskem.

Za neizmerno požrtvovalno delo v gasilski organizaciji je prejel številna priznanja in odlikovanja, občinsko gasilsko priznanje II. in I. stopnje, priznanje GZ II. in I. stopnje, gasilsko plamenico III., II. in I. stopnje, priznanje GZS – medaljo in odlikovanje za posebne zasluge.

Ob letošnji obletnici društva bo prejel značko za 50 let aktivnega dela, za 40 let operativnega dela in priznanje ter značko gasilskega veterana. Je predsednik vaškega odbora Korovci, aktiven pa je tudi na drugih področjih in seveda na domači, sicer znani in napredni eko kmetiji.

Pišta, prvi z leve v tretji vrsti, se je pred dnevi v Slovenski Bistrici veselil ekipne uvrstitve PGD Korovci na olimpijado.