Le pet mesecev po začetku ravnateljevanja na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica se je moral Ivan Damjan Mašič aktivno soočiti z nepridipravom. Po glavnem odmoru okoli 10. ure, 24. maja lani, je zasačil storilca, kako brska po šolskih torbah. Pozval ga je, naj takoj preneha, a ga je odrinil v steno. Ravnatelj se nasilnega odziva ni ustrašil in je moškega fizično obvladal. In to čeprav se mu je ta hotel iztrgati in ga je celo ugriznil. »V tistih trenutkih ves čas dela adrenalin. Prisoten je tudi strah. Ko želiš nekaj preprečiti, je sicer to neki pozitivni strah. Storilec bi l...