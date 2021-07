Odklenkalo seznamom in barvam držav, odslej drugačni pogoji

Pogoji za vstop v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži: negativni rezultat PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,

negativni rezultat HAG-testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),

potrdilo o cepljenju zoper covid 19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva covid 19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;

potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,

evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR-kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),

digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR-kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).

Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka. Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

Seznami držav, ki so bili obarvani v zeleno, oranžno (rumeno) in (temno) rdeče bodo kmalu preteklost. Vlada je namreč, kot smo poročali, v petek na dopisni seji sprejela nova pravila za vstop in bivanje v Sloveniji Zdaj ne bo treba spremljati, kako je država obarvana pri ECDC ali na slovenskem zemljevidu glede na epidemiološko sliko. Za vse bo veljal pogoj preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Odlok je sicer vstopil v veljavo v nedeljo, v praksi bo zaživel v četrtek, 15. julija. Dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covidno potrdilo in digitalno covidno potrdilo tretje države.Ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika. Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se napoti v karanteno na domu za 10 dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.Še vseeno pa bo pametno pogledati, kakšno je stanje v kateri državi EU in se na osnovi trenutnega stanja odločiti, ali tja res potovati.Pozor, do 15. julija še veljajo seznami držav in pogoji vstopa v Slovenijo glede na barvo države.