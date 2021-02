Mednarodni dan redkih bolezni, ki ga obeležujemo danes, so zadnja leta zaznamovali sprehodi z rdečimi baloni, s čimer je na otroke z redkimi boleznimi začel opozarjati zlasti Zavod 14, ki ga vodi Petra Greiner. Letos so se rdeči baloni zaradi epidemije preselili na splet, vseeno pa ga je nekdanja Slovenka leta odnesla tudi na grob njene hčerke Sofije, ki se je lani poslovila s tega sveta.Greinerjeva je na socialnih omrežjih delila nekaj fotografij in ganljiv zapis (nelektorirano):»Odkar smo jo pokopali, na pokopališču nisem jokala. Včeraj, včeraj pa srm se sprasevala, zakaj jokam takrat, ko se mi ne zdi ok, da se razjočem. Me je tolažila moja prijateljica z dodatnim 21. kromosomom in je teta Goga povedala nekaj besed. Že res, da ima majlepši prostor in tako kot se jaz ukvarj s tem grobekom, se nisem z nobenim.Nič. Težko mi je in pomirja me, da se je poslovila v času, ko se je svet upočasnil in sem lahko bolj doma ali se skrivam za masko. Drugo leto pa se vidimo spet. Na ulicah, ko bomo objeli svet.«