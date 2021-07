Odhajate na dopust? Tako se lahko zavarujete pred vlomilci

V času poletnih dopustov nikakor ne počivajo nepridipravi. Daljša odsotnost z naših domov je idealna priložnost za vlomilce, zato na policiji pozivajo, naj se ljudje pred njimi ustrezno zavarujejo.



Vlomilci so v tem času pogosto na preži ob večernih urah, ko opazujejo, ali so v stanovanjskih objektih prižgane luči. »Prilika dela tatu« - vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, pri kateri bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. Posebno vabljiva za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje ... »Vse občane zato pozivamo, da več pozornosti namenijo samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko,« so v opozorilu zapisali na Policijski upravi Nova Gorica. Luč odganja nepridiprave Policija tako svetuje, da se pred vlomi zaščitimo na naslednje načine:



- poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete;

vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov ...). Tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov v hišah, morebiti prižgan TV sprejemnik ali radio, da objekt ne daje videza odsotnosti stanovalcev;



- doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne. Ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah, predalnikih itd., so najpogostejša in lahka tarča storilcev.



- ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše, z vidnih mest umaknite vrednejše predmete.



»Prav tako občane in občanke pozivamo, da več pozornosti namenijo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil v stanovanjskih soseskah večjih mest in po vaseh. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje,« še sporočajo s policije. Ničesar ne prijemajte V primeru, da je do vloma ali tatvine že prišlo, policija svetuje, da nemudoma pokličete policiste najbližje policijske postaje ali znano interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon Policije 080 1200. Da bo policija lažje odkrila storilca, do prihoda policistov ničesar ne prijemate ali premikate zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

