Z visokimi temperaturami prihaja nova pošiljka saharskega peska

Že od nekdaj velja april za muhasti mesec, kar se vremena tiče, in vse kaže, da letos ne bo nič drugače, saj smo priča nekaterim nenavadnim vremenskim pojavom. Naše kraje je zajela toplejša fronta, ki je s seboj prinesla delce puščavskega peska. In če ste mislili, da je vse že za nami, se motite, k nam prihaja nova pošiljka.

Obetajo se nam namreč izjemno visoke temperature, ki smo jih bolj vajeni v poletnih mesecih. Na spletnih straneh Arso sporoča, da bo danes popoldne sicer še pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 17 °C. Še višje temperature pa se nam obetajo v prihodnjih dneh, saj prihaja k nam topel in suh zrak iz Afrike, ki bo s seboj prinesel tudi nekaj peska.

Današnja vremenska slika FOTO: Arso, zaslonski posnetek

»Očitno se nam obeta nova afriška advekcija toplega in suhega zraka ter posledično 'oplemenitega' s saharskim prahom. Od sobote naprej pričakujemo nenavadno visoke temperature za april.

Če vedno znova in znova omenjamo spremembe rekordnih vrednosti temperatur, potem lahko znova omenimo, da bodo marsikje doseženi novi temperaturni rekordi – razlika med dolgoletnim povprečjem bo ponekod od 12 do 18 °C, kar je izjemna vrednost.

Če se bodo najvišje dnevne temperature v soboto in v nedeljo močno približale tridesetici, bodo v ponedeljek definitivno marsikje presegle to vrednost. Na Hrvaškem, Madžarskem ter v Srbiji se lahko lokalno temperatura povzpne vse do 32 stopinj Celzija.

Naj še omenimo, da april z razlogom imenujemo muhasti mesec, saj se lahko vreme kaj hitro spremeni. Vseeno pa od četrtka do ponedeljka ne pričakujemo nobenih padavin,« je Neurje.si zapisal na družbenem omrežju Facebook.