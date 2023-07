Od polnoči nove cene goriva: če ste upali na pocenitev, boste razočarani

Od polnoči bodo veljali nove cene goriva. Za liter goriva na bencinskih črpalkah zunaj avtocesto bo treba odšteti:

1,444 evra za liter bencina (prej 1,424 evra),

1,481 evra za liter dizelskega goriva (1,461 evra) in

1,060 evra za liter kurilnega olja (1,040 evra).

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest, so še zapisali.