Od domače shrambe do poslovnega uspeha: zdrava pamet kot ključ do uspeha

Kot boste zvedeli na 17. Poslovno-finančnem sejmu, ki ga pripravlja medijska hiša Delo skupaj s podjetjem Smartfin, je na poslovne finance treba gledati tako kot na finance v domačem gospodinjstvu.

Jožko Peterlin: »V financah največ šteje zdrava pamet.« FOTO: Igor Zaplatil/Delo

»Gospodinja doma vsak dan gleda, kako bo poravnala račune, ne glede na to, koliko ima premoženja oziroma stvari v shrambi. Tako je tudi v podjetništvu – ne glede na to, ali si bogat ali ne, na koncu je treba plačati gorivo. Dokler plačuješ svoje račune, si na varni strani. ​To je vsa znanost,« je pred začetkom 17. Poslovno-finančnega sejma, ki bo 19. junija v Portorožu, povedal dr. Jožko Peterlin, ki je hkrati tudi programski vodja.

Po njegovem mnenju v poslovnih financah ni veliko neznank, čeprav se nepoznavalcem zdi, da so poslovne finance zelo zapletena veda. »Zelo dobro je, če znate razmišljati logično, saj največ šteje prav zdrava pamet. V financah se sicer lahko naučite računati na dve decimalki natančno, a če ne boste delali z zdravo pametjo, vam ta veščina ne bo kaj dosti pomagala,« še dodaja Peterlin, ki pri svojem delu velikokrat naleti tudi na družinska podjetja, ki morajo zaradi slabih odločitev podjetje prodati.

Na Poslovno-finančnem sejmu bodo predstavniki izbranih družinskih podjetij predstavili svoje dobre poslovnofinančne prakse in izkušnje, ki so jih imeli pri prenosu poslovodenja na mlajše generacije.

Vodenje družinskega podjetja: Kako prenesti poslovno modrost na naslednjo generacijo

Družinska podjetja so v večinski lasti ene ali več družin, v njih sta zaposlena vsaj dva družinska člana, ki praviloma tudi vodita podjetje. Lahko so izjemno uspešna in konkurenčna, če družinski člani dobro sodelujejo in imajo veliko zmožnost prilagajanja na vedno nove izzive. Med največjimi prelomnicami v delovanju družinskega podjetja je tudi trenutek, ko morajo lastniki poskrbeti za prenos podjetja na novo generacijo, da podjetje ne postane predmet prodaje.

Med nastopajočimi na poslovnem dogodku bo tudi Nina Bratovž, hči znanega kuharja Janeza Bratovža, ki skupaj z bratom Tomažem prevzema družinsko restavracijo JB. Za uspešen prenos so morali vzpostaviti nov način komunikacije: »Pred vsako odločitvijo sedemo skupaj, vsak pove svoje mnenje in se na koncu skupaj odločimo,« sta Nina in Tomaž Bratož povedala Delovemu novinarju Janezu Tomažiču v intervjuju Zaupanje staršev si je treba pridobiti.

Prav to je fokus 17. Poslovno-finančnega sejma, na katerem bodo predstavniki izbranih družinskih podjetij predstavili svoje dobre prakse pri upravljanju podjetja.

Zgodbe o uspehu in izzivih vodilnih podjetij bodo iz prve roke predstavili tisti, ki so na polju poslovnih financ pustili svoj pečat.

