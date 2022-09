Očetje z otroki podrli rekord

Prireditev Velenje se predstavi, ki je vsako leto v okviru praznovanja občinskega praznika, so tudi minulo soboto pripravili v sodelovanju s Športno zvezo Velenje. Na stojnicah se je predstavilo najmanj 45 športnih društev in institucij s področja izobraževanja in kulture. Teka očetov z otroki, bil je 15. po vrsti, se je udeležilo 595 tekačev, 237 očkov in 358 otrok, kar je 30 udeležencev več kot lani in številčni rekord.

Domačo teniško zvezdnico Katarino Srebotnik sta sprejela predsednik ŠZV Bogdan Plaznik in župan Peter Dermol. FOTOGRAFIJE: MOV

Za ogrevanje pred tekom je poskrbela Jerneja Smonkar, atletinja Atletskega kluba Velenje, ki je poleti na sredozemskih igrah, evropskem in svetovnem prvenstvu dosegla odlične rezultate v teku na 800 metrov in štafeti (4 x 400 metrov). Z bučnim aplavzom so gledalci sprejeli tudi državne prvake, člane Rokometnega kluba Gorenje Velenje.

Domačinka Katarina Srebotnik, ki letos zaključuje tekmovalno kariero, velja za eno najuspešnejših slovenskih profesionalnih tekmovalk v tenisu; njena najboljša uvrstitev na lestvici WTA med posameznicami je bila leta 2006, ko se je uvrstila na 20. mesto. Leta 2011 je na WTA Touru osvojila štiri posamične turnirje, 27 v dvojicah in pet v mešanih dvojicah. V mešanih dvojicah je osvojila pet od šestih zmag na turnirjih za grand slam. Kar trikrat je bila razglašena za najboljšo športnico v MO Velenje, leta 1999 je prejela tudi plaketo MO Velenje za zasluge v športu in ambasadorstvo za svoje mesto.

Župan Peter Dermol, ki je sprejel rokometaše RK Gorenje Velenje, atletinjo Smonkarjevo in teniško šampionko Srebotnikovo, je vsem iskreno čestital in se zahvalil za prepoznavnost Velenja na področju športa.

»Športniki ste naši najboljši ambasadorji, zato bomo tudi v prihodnje skrbeli, da boste imeli v Velenju dobre razmere za trening,« je dejal Dermol.

Šopek zahvale za Jernejo Smolnikar