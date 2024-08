Na predzadnji julijski dan je v dolini Vrata okoli 15. ure močno zabobnelo, potem pa so iz Aljaževega doma in njegove okolice zagledali ogromen oblak prahu, ki se je dvigoval v vpadnici vrha in nevarno blizu priljubljeni poti čez Prag od vznožja veličastne, več kot tisoč metrov visoke Triglavske severne stene. Presenečeni očividci so se zbali za usodo morebitnih pohodnikov na tistem območju, vendar se je izkazalo, da ni bil ogrožen nihče, pa tudi pot čez Prag je ostala nepoškodovana. Še isti dan sta Planinskemu društvu Dovje Mojstrana dva planinca, ki sta se pozno popoldne vračala s Triglava, ...