Objemi, rože in skupaj v helikopterju: poglejte, kako sta Golob in von der Leynova obiskala Črno na Koroškem (FOTO)

Za okoli 276.700 učencev in dijakov se danes začenja novo šolsko leto, kot smo že poročali. In ta dan so ustrezno obeležili tudi najpomembnejši politiki. Takoje premier Robert Golob s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak pozdravil učence OŠ v Črni.

Robert Golob in Ursula von der Leyen v Črni na Koroškem. FOTO: Jože Suhadolnim

Robert Golob in Ursula von der Leyen v Črni na Koroškem. FOTO: Jože Suhadolnim

Robert Golob in Ursula von der Leyen v Črni na Koroškem. FOTO: Jože Suhadolnim

Robert Golob in Ursula von der Leyen v Črni na Koroškem. FOTO: Jože Suhadolnim

Nekaj več kot leto dni po tem, ko je predsednica evropske komisije po katastrofalni ujmi Črno na Koroškem obiskala 9. avgusta lani, se je torej tja znova odpravila danes.

V okviru današnjega dela obiska v Sloveniji se bo v Črni seznanila z odpravo posledic lanskih katastrofalnih poplav. Tja sta skupaj priletela s helikopterjem in kot je razvidno iz posnetkov in fotografij na družabnih omrežjih nekaj časa preživela s prvošolčki v učilnici.

Obiskala je tudi stadion.

V Črni je zaradi visokega obiska izredno varnostno stanje. Policisti so po naših informacijah okupirali in zaprli ceste za promet.

V Črni. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

V Črni. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

V Črni. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram