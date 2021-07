Obiskali smo gradbišča po Ljubljani: soseske rastejo kot gobe po dežju (FOTO)

Palača Schellenburg, luksuzna novogradna, 125 stanovanj. Zaključek gradnje 2023. FOTO: Igor Mali, Slovenske novice

Tivoli Bellevue Living, dve stolpnici, skupaj 70 stanovanj. Cena od 206.511 do 1.112.000 evrov. FOTO: Igor Mali, Slovenske novice

Poslovno-stanovanjska zgradba Rezidenca Celovška, ena stolpnica, 60 stanovanj. Cena od 183.000 evrov. FOTO: Igor Mali, Slovenske novice

Stanovanjsko naselje Kvartet, stolpnice, 221 stanovanj. FOTO: Igor Mali, Slovenske novice

Luksuzna novogradnja Šumi center, cena na kvadratni meter 5000 evrov. Cena stanovanj od 380.000 do 1.200.000 evrov. FOTO: Igor Mali, Slovenske novice

Barjanka v Murgleh. 18 stanovanj, zaključek gradnje december 2022. Cena stanovanj od 325.000 do 569.000 evrov. FOTO: Igor Mali, Slovenske novice

Naselje Jurčkova 96 je tik pred zgraditvijo. Cena stanovanj od 311.000 do 434.000 evrov. FOTO: Marko Feist, Slovenske novice

Devana park pod Golovcem je tip pred zgraditvijo. Skupaj 90 stanovanj. FOTO: Marko Feist, Slovenske novice

Končuje se gradnja soseske Zelena Šmartinka. 123 stanovanjskih enot, cene od 232.000 do 587.000 evrov. FOTO: Marko Feist, Slovenske novice

Na ljubljanskem trgu kupci z zanimanjem spremljajo in pričakujejo večje število novozgrajenih stanovanj. Veliko sosesk se že gradi, napovedanih pa je tudi precej novogradenj. Najbolj je za kupce pomembna cene teh stanovanj, a glede na pomanjkanje ponudbe nepremičninski agenti ne padca cen ne vidijo. »Do padca cen bo lahko prišlo samo ob bistvenem povečanju novozgrajenih stanovanj oziroma ob občutnem poslabšanju gospodarske klime,« pojasnjujeiz agencije Metropola In.Sprehodili smo se po Ljubljani in si ogledali delujoča gradbišča in kako projekti gradnje novih sosesk napredujejo.Na območju Šiške kar vrvi od gradnje. Skupaj bo tam na voljo okoli 1320 stanovanj oziroma 16 novih stanovanjskih stolpnic in šest večjih večstanovanjskih blokov. Poleg novogradenj v Šiški se gradi tudi v Zeleni jami, na Rudniku (soseska Jurčkova), pod Golovcem (Devana park), ob Roški cesti (Elipse), središču Ljubljane (Šumi Center, palača Schellenburg, rezidenca Masarykova), v Kosezah (Koseško okno), v Črnučah (Črnuški bajer), na Barjanki .... Gradi se še veliko manjših stanovanjskih projektov oziroma vila blokov, stanovanjskih hiš in dvojčkov – predvidenih še okoli 1500 stanovanjskih enot za trg. Cena teh novogradenj se gibajo od 3500 do 4000 evrov na kvadratni meter.Gradijo še okoli 1270 najemnih stanovanj. SSRS na Brdu (498 stanovanj) in mestni stanovanjski sklad JSS MOL: Brdo 174 stanovanj, Povšetova 350 stanovanj, Litijska 90 stanovanj, Rakova jelša II 156 stanovanj.V pripravi so še nekateri stanovanjski projekti, ki pa so od začetka gradnje še nekoliko oddaljeni. Nova stanovanja so predvidena pri Ruskem carju na Ježici in v Podutiku, nato pa še Tobačna Ljubljana, projekt v Rožni dolini, večji stanovanjski projekt v Dravljah, stanovanjski projekti na območju Kolinske, Stanežič ... Če se bodo napovedani projekti tudi udejanjili, bi jih lahko kupovali v roku dveh do treh let, nekatere čez štiri do šest let.Objavljamo fotografije z nekaterih gradbišč v Ljubljani.Trenutne razmere na nepremičninskem trgu v Ljubljani so pisane na kožo prodajalcev stanovanj, saj se prodajajo po visokih cenah. Glede na trenutno situacijo Prskalo predvideva, da bodo takšne razmere na nepremičninskem trgu v Ljubljani še nekaj časa, zato je pričakovati, da bodo investitorji z realizacijo projektov pohiteli in te ugodne razmere izkoristili.Številne novogradnje v Ljubljani so po Prskalovih ocenah zelo dobrodošle, saj bodo pripomogle k normalizaciji razmer na trgu in umiritvi cen nepremičnin, a glede na podhranjenost ljubljanskega nepremičninskega trga takšna količina stanovanj, ki bodo dobavljiva v približno dveh do treh letih, v Ljubljani verjetno ne bo bistveno vplivala na cene. Ljubljanski nepremičninski trg je daleč največji v Sloveniji, v letih pred nastankom finančne krize se je na njem letno prodalo do 1500 novih stanovanj.