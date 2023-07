Obisk Akvarija dober, tujci pa navdušeni nad raznolikostjo pri nas

Akvarij Piran ima letos nekaj manj obiskovalcev kot lani, ko so beležili najboljši obisk od prenove leta 2009, kljub temu pa je obisk dober, ocenjuje strokovna vodja Manja Rogelja. Trenutno piranski akvarij obiskujejo predvsem turisti. »Veseli smo, da so z nami ponovno tudi številni obiskovalci iz drugih držav, ki so navdušeni nad raznolikostjo našega majhnega koščka morja,« je dejala strokovna vodja akvarija, v katerem so lani zabeležili 60.000 obiskovalcev.

Februarja so prvič pričakovali podmladek moškatne hobotnice. V gnezdu, ki so ga skupaj s samico umaknili v karanteno, je bilo okoli 80 jajčec. A so se posamezne ličinke razvile prehitro, še z razvito rumenjakovo vrečo, in kmalu poginile. So se pa septembra lani izlegli dolgonosi morski konjički (Hippocampus guttulatus), ki jih je sicer v ujetništvu po besedah strokovne vodje težko razmnoževati. Gre za eno od dveh vrst morskih konjičkov, ki živita v slovenskem morju. Mladički so uspešno odrasli in so trenutno v javnem delu akvarija na ogled obiskovalcem. Glede na spol so ločeni v dva bazena, da je preprečeno njihovo razmnoževanje. Morski konjiček ostaja v logotipu akvarija tudi po lanskem prehodu pod Univerzo na Primorskem.

Letošnje šolske počitnice želijo v akvariju razgibati z otroškimi delavnicami. Vsak ponedeljek pripravljajo nove vsebine, ki med drugim zajemajo prehrano in gibanje morskih živali ter spoznavanje morja pod mikroskopom. Zaradi velikega povpraševanja bodo nekatere delavnice ponovili v avgustu.