Občinska seja na 2071 metrih

Zadnja občinska seja svetnikov Občine Radeče bo vsem ostala v nepozabnem spominu. Svetniki so se namreč ob 70-letnici Zasavske koče na Prehodavcih, ki se skriva v Julijskih Alpah in je v upravljanju Planinskega društva Radeče, podali na 2071 metrov nadmorske višine, in to s posebnim razlogom: da tam opravijo 10. redno sejo občinskega sveta, kar jim je tudi uspelo.

Radečani visoko nad morjem

Koča skupni projekt

»Zelo sem vesel in ponosen, da se je seje in proslave udeležilo toliko ljudi. Dejansko pa je bila naša večletna želja, da bi eno redno sejo občinskega sveta opravili na Prehodavcih. In zdaj se je izpolnila. In po vseh razpoložljivih podatkih je bila to tudi prva redna seja katerega občinskega sveta kadar koli na najvišji točki v zgodovini Slovenije,« je ponosen župan Radeč Tomaž Režun. Tokratna seja je imela tudi dragoceno poslanstvo, saj se je poklonila 70-letnici te priljubljene visokogorske postojanke, ki jo že od leta 1956 upravlja Planinsko društvo Radeče. »Koča je bila zgrajena kot skupen projekt zasavskih planinskih društev iz Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in Radeč. Prvi dve leti so jo upravljali skupaj, nato pa so vodenje in vzdrževanje prepustili našemu PD,« razkrivajo na radeški občini. V letu 2004 je koča po dogovoru s preostalimi lastniki v celoti prešla v last PD Radeče, v zahvalo za odpoved solastniškemu deležu pa so v imenu pustili besedo zasavska.

Sicer pa je seja potekala po zastavljenem dnevnem redu, svetnikom pa so se na slovesnosti ob okroglem jubileju pridružili pevci moškega pevskega zbora z Jagnjenice ter harmonikar Boštjan Kavšek in kitarist Brane Matošec Bizjak. V uradnem delu so obiskovalce nagovorili predsednik PD Radeče Jože Šušteršič, župan Tomaž Režun, podpredsednica MDO zasavskih planinskih društev Marjeta Bricl ter Zoran Klemen, edini še živeči sodelujoči pri gradnji koče.