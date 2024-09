Bralca skoraj kap, ko je dobil račun na Bledu. Kaj na to pravi občina?

Na nas se je obrnil anonimni bralec, ki je v eni od blejskih vil za kavo, sok in kremno rezino plačal 18 evrov. Kot smo že pisali, takšne cene pogosto razburjajo obiskovalce jezerskega mesta na Gorenjskem. V eni od restavracij v bližini jezera je tako za pico treba odšteti 18 evrov.

Anonimni bralec je za sok, kavo in kremno rezino na Bledu odštel 18,20 evra. FOTO: Anonimni bralec

Za pojasnila smo se obrnili na Javni zavod Turizem Bled, kjer so zatrdili, da »na cenovno politiko zasebnih gospodarskih subjektov Občina Bled nima vpliva in nima zakonske podlage za njihovo morebitno reguliranje«. Natančnejše razlage ali morebitne rešitve niso ponudili.

Dejali so tudi, da imajo »gostinski obrati, umeščeni na prominentnih lokacijah, ob jezerski skledi z razgledi na jezero in otok« zaradi lokacije višje cene.

Občine stanje ne moti

»Gostje si ponudbo in cene lahko pogledajo vnaprej, v kraju pa so na voljo tudi drugi gostinski obrati, kjer so cene nižje, a niso umeščeni tik ob jezeru,« so sporočili. Občina tako regulacije cen očitno ne načrtuje. Odgovornost za visoke cene pripisujejo zgolj zasebnim lastnikom gostinskih obratov, gostje, ki si astronomskih zneskov ne morejo privoščiti, pa naj se po njihovih besedah odpravijo drugam.

Lokacije ob jezeru tako še naprej ostajajo namenjene zgolj tistim z globokimi žepi, občini pa to očitno ustreza, saj na tem področju ne načrtuje nobenih ukrepov.