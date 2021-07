Podobe z Brda, kjer se je Janša najprej opravičil (FOTO)

Slovenski načrt za okrevanje dobil pozitivno oceno Evropske komisije Evropska komisija je danes sprejela pozitivno oceno slovenskega načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 2,5 milijarde evrov, na podlagi katerega bo Slovenija koristila evropska sredstva za spoprijemanje s posledicami pandemije covida 19. Načrt morajo potrditi še članice EU s kvalificirano večino, praviloma v štirih tednih.

Ob začetku drugega slovenskega predsedovanja Svetu EU je na obisku v Sloveniji Evropska komisija na čelu s predsednico. Gre za tradicionalno delovno srečanje, na katerem člani komisije in vlade pretresejo prednostne naloge v prihodnjih šestih mesecih.Von der Leynova se je srečala s premierjemodvilsi so se tudipogovori komisarjev in ministrov v petih tematskih skupinah, čemur je sledilo delovno kosilo na Brdu pri Kranju.Ob 15.30 je bila predvidena novinarska konferenca predsednika vlade in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, a se je začela šele okoli 16.25. Zbrane je nagovoril Janez Janša in se sprva opravičil za skoraj enourno zamudo. Razlog pa je bila poglobljena razprava. »Danes je Slovenija obkrožena s prijatelji, vse sosednje države so v Evropski uniji. Smo v drugih časih kot pred 30 leti. Z velikim veseljem zato prevzemamo vodenje Evropske unije, drugič v naši zgodovini.«»Skupaj smo pri odzivih na izzive močnejši. Okrevanje, odpornost in strateška avtonomija EU so tudi del naših prioritet naslednjega pol leta. Veliko je bilo že narejenega v času Nemčije in predsedstva Potrugalske, za kar jim zahvaljujem,« je dodal in še: »Nikoli ne bom pozabil klica predsednice Evropske komisije, ko smo imeli prazna skladišča, ko sem iz tega pogovora zaznal, da je nekdo v Bruslju, ki ve, kje smo in kakšna je resnost situacije. In je tudi naredila pomembne korake. Iskrena hvala,« je dodal.Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je poudarila, da je odvisno od nas, kako bo potekalo okrevanje. Naše okrevanje bo trajnostno, digitalno. »Slovensko predsedovanje bo odločilno, naloge bodo velik izziv,« je dodala in poudarila, da bo Slovenija imela njeno 100-odstotno podporo.Delegacija komisije bo obisk Slovenije končala z udeležbo na osrednji prireditvi ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU. Na Blejskem otoku si bodo ogledali krstno uprizoritev baleta Povodni mož v koreografijiin izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Maribor.Slovenija polletno predsedovanje Svetu Evropske unije prevzema od Portugalske, v ospredju katerega bodo boj s pandemijo covida-19 in okrevanje, krepitev odpornosti unije na krize ter širitev EU._foto}