Na Brniku napeto ozračje, pod protokolarnimi vozili iskali bombe (FOTO)

Slovenija je danes prevzela polletno predsedovanje Svetu EU. Na Brnik je dopoldan prispela predsednica Evropske komisije, čez dan pa se bodo vrstila številna srečanja s slovenskim predsedniškim vrhom. V polletnem času se bodo zvrstili številni sestanki, v Sloveniji pa bo zbran celotni evropski politični vrh, zato je še kako pomembno zagotoviti varnost vsem udeležencem.Za varnost bo skrbelo več kot 1300 policistov in 400 vojakov. Da so na naloge pripravljeni, so danes sporoči tudi s policije, ko so na facebooku objavili fotografije pregledovanja vozil na letališču Brnik. » K današnjemu začetku predsedovanja Slovenije Svetu EU spadajo tudi obvezni protibombni pregledi vozil. Na brniškem letališču smo takole pri delu ujeli naše policiste vodnike službenih psov, policiste Postaje letališke policije Brnik in policiste varnostnike Centra za varovanje in zaščito,« so zapisali.