Poglejte, kaj je ob prihodu v Slovenijo najprej storila predsednica Evropske komisije (FOTO)

Slovenija danes od Portugalske prevzema polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo boj s pandemijo covida 19 in okrevanje, krepitev odpornosti EU na krize ter širitev EU. Ob začetku predsedovanja je na obisku v Sloveniji Evropska komisija.Evropska komisija je na Twitterju sporočila, da je predsednicas komisarji že prispela v Slovenijo. Kot so zapisali, sta s slovenskim policistom najprej preverila, ali evropsko digitalno potrdilo deluje: »Dela? Dela! Od danes povsod v EU.«Gre za tradicionalno delovno srečanje, na katerem člani komisije in vlade pretresejo prednostne naloge v prihodnjih šestih mesecih. Začeli ga bodo z obiskom pediatrične klinike v Ljubljani, kjer si bodo ogledali projekte, financirane iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.