Blagodejna moč dotika

Masaža je ena najbolj znanih metod sproščanja in zdravljenja, je naravna in neinvazivna terapija, ki bo v veliko pomoč telesu. Temelji na pritiskanju, tapkanju, raztezanju in glajenju mišic in vezivnega tkiva z različno intenzivnostjo. Poznamo več tehnik, cilj vseh je telesna in psihična sprememba na bolje. Masaža je denimo sestavni del ajurvede, ta vrsta vključuje uporabo različnih zdravilnih rastlin, začimb in eteričnih olj, ki še okrepijo njen učinek. V Evropi je imel velik vpliv na popularizacijo masaže Šved Per Henrik Ling, izumitelj švedske masaže. To danes ponujajo v wellness centrih in masažnih salonih po vsem svetu, iz nje izvirajo številne druge vrste.

Pregnala bo bolečine zaradi dolgotrajnega sedenja in slabe drže. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Danes velja, da ima masaža veliko terapevtsko vrednost. Močno vpliva na zdravje in razpoloženje. Primerna je za vse starosti, masiramo pa se lahko tudi sami.

Kdaj se prepustimo masaži? Ko smo utrujeni, napeti, ko čutimo napetost v mišicah ali je naše gibanje ovirano, ko imamo glavobole ali otekline zaradi slabe cirkulacije, po napornih telesnih aktivnostih, ko čutimo pomanjkanje volje in energije, ko želimo izboljšati kakovost življenja, spanja, ko si želimo podariti nekaj koristnega in lepega.

Raziskave kažejo, da je kar 80 odstotkov vseh bolezni povezanih s stresom; masaža je odličen način za lajšanje tega, saj telo sprosti duševno in fizično. Koristila naj bi tudi pri nespečnosti, saj naj bi spodbujala kakovosten, globok spanec. Najboljša je masaža celega telesa, če smo v stiski s časom, pa bo pomagala že masaža hrbta ali stopal.

Z uporabo eteričnih olj še okrepimo njen učinek.

Tudi po intenzivni športni dejavnosti koristi, saj preprečuje in lajša bolečine v mišicah, izboljšuje vzdržljivost in gibljivost, razbremeni utrujenost in izčrpanost.

Masaža spodbuja cirkulacijo, izboljša prekrvavitev, tako tkiva in organi dobijo več kisika, s povečanim krvnim in limfnim obtokom se izboljša stanje največjega človeškega organa – kože.

Tudi sami se lahko zmasiramo. FOTO: Vladimirfloyd/Getty Images

Blaži in preprečuje tudi bolečine v hrbtu, te so v zadnjem času zaradi pretežno sedečega življenjskega sloga in slabe drže vse pogostejše. To povzroča bolečine v hrbtenici, te pa raje kot s tabletami za začetek poskušajmo blažiti z gibanjem in masažo.

Tudi glavobole lahko blažimo z masažo. Masiramo mesta, kjer je mišično tkivo močno zakrčeno, denimo ramena in vrat, in ki prenašajo bolečino v glavo. Z masažo teh točk zmanjšamo napetost in omilimo glavobole.

Z masažo torej dosežemo sprostitev telesa in duha in tudi zdravi. Po njej bomo občutili ugodje, manj bolečine, zadovoljstvo in novo energijo, vitalnost. Prebudila bo naše telo in čutili bomo, da smo naredili nekaj dobrega zase, za svoje zdravje. Moč dotika je blagodejna. Masaža je darilo, ki vpliva na tistega, ki ga prejme, pa tudi na tistega, ki ga daje.