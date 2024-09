Ob začetku Blejskega strateškega foruma protest, razburjeni nevladniki in stranka Levica

V okviru Blejskega strateškega foruma (BSF) sta danes potekala ločena pogovora z višjo zunanjepolitično svetovalko palestinskega premierja Amal Jadou in nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico Cipi Livni, ki sta se ob izražanju nasprotujočih si pogledov na konflikt v Gazi strinjali glede nujnosti rešitve dveh držav.

»Obstaja občutek sovraštva in maščevanja, ki slepi izraelske naseljence in vojake, zato je kakršnakoli enotna država skoraj nemogoča. Edini izhod je ločitev na podlagi mednarodnega prava in resolucij Varnostnega sveta ZN,« je menila Jadou. V spletnem pogovoru v okviru BSF je sodelovala na daljavo iz Ramale, udeležila se ga je namesto generalnega sekretarja Palestinske nacionalne pobude Mustafe Bargutija.

Med drugim je dejala, da Palestinska uprava podpira rešitev dveh držav, ki po njenih besedah ni palestinska, temveč »globalno sprejeta ideja«. Njeno uveljavitev pa stalno spodkopava Izrael, pri čemer ob podpori več zahodnih držav ignorira prevladujoče mnenje mednarodne skupnosti, mednarodno pravo in resolucije ZN, je dodala.

Dogajanje na okupiranem Zahodnem bregu, kjer so izraelske sile nedavno razširile svoje operacije, je Jadou označila za konsolidacijo naseljenskega kolonializma, etničnega čiščenja in apartheida, kar po njenem potrjujejo tudi izjave nekaterih skrajno desnih izraelskih ministrov.

Nekatere izjave predstavnikov trenutne izraelske vlade je v pogovoru, ki je sledil, kritizirala tudi nekdanja izraelska zunanja ministrica Cipi Livni. Delovanje izraelskih sil na Zahodnem bregu je sicer ob tem označila za legitimno, ker da s tem »preprečujejo teroristične napade«, obsodila pa je izraelske naseljence, ki izvajajo nasilje nad palestinskimi civilisti.

Dve viziji

Poudarila je »pravico Izraela do samoobrambe« in kritizirala palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki ga je označila za glavno oviro na poti do iskanja rešitve za izraelsko-palestinski konflikt ter se zavzela za njegovo popolno uničenje. Kot del rešitve je omenila krepitev Palestinske uprave ob politični in vojaški podpori drugih, denimo arabskih držav.

Ocenila je, da tudi v izraelski družbi obstajata dve viziji o prihodnosti države. Zavzela se je za »dve državi za dve ljudstvi«, podobno kot Jadou pred njo je omenila ločitev med Izraelci in Palestinci.

Udeležba nekdanje izraelske ministrice na BSF je sicer razburila nevladnike in stranko Levica, kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Organizatorji pa so preklic njenega vabila zavrnili, saj da je forum namenjen soočanju različnih pogledov.