Ob prazniku so podelili plakete in znake PVD Sever

Grajska dvorana Murska Sobota je bila prizorišče slavnostne prireditve ob 30. letnici Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever za Pomurje in 35. letnici Akcije Sever. Ob tej priložnosti so med drugim za dolgoletno aktivno delo v PVD Sever za Pomurje, bile podeljene plakete ter bronasti, srebrni in zlati znak Združenja Sever. Na prireditvi, katero je povezovala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, Suzana Rauš, so poleg članic in članov PVD Sever za Pomurje, in članov KODVOP-a iz Območnih združenj VVS Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona in Murska Sobota, Območnih združenj SČ Ljutomer in Lendava, ter Domoljubnega krajevnega združenja Puconci, bili tudi gostje, med katerimi direktor PU Murska Sobota Damir Ivančić, s sodelavci, župani Mestne občine Murska Sobota, Damjan Anželj ter občin Tišina in Razkrižje, Franc Horvat in Stanko Ivanušič. Za glasbeni program je poskrbel Orkester Slovenske policije.

Uvodoma sta prisotne pozdravila in nagovorila direktor PU Murska Sobota Damir Ivančić, ki je poudaril pomen zelo dobrega sodelovanja med PVD Sever za Pomurje in policijsko upravo, ki je bilo vedno obojestransko in aktivno, ter župan MO Murska Sobota, Damjan Anželj, ki se je zahvalil PVD Sever za Pomurje za dobro delo in izročil društvu priznanje MO Murska Sobota za 30 let delovanja. Slavnostni govornik pa je bil Drago Ribaš, predsednik PVD Sever za Pomurje. Slednji je opisal zgodovinske okoliščine v 80. letih prejšnjega stoletja, ki so privedle do akcije Sever, negotove razmere po njej in potek osamosvojitvene vojne. Prav tako je opisal nastanek in delovanje PVD Sever za Pomurje z dosežki in zahvalo vsem, ki so pri tem pripomogli.

Na koncu se je predsednik PVD zahvalil članicam in članom društva, ki sodelujejo pri delu društva, organom društva tako upravnemu odboru, ki je operativec za izvedbo prireditev, nadzornemu odboru, ki skrbno spremlja delo društva in častnemu razsodišču. Posebna zahvala gre tajniku in blagajničarki, ki sta opravita marsikaj kar se ne ve in ne vidi razen v dokumentarnem poslovanju društva, ki se vodi vzorno.

»Zahvaliti se je potrebno policiji, policijski upravi in policijskim postajam za odlično dolgoletno sodelovanje in seveda predvsem direktorju policijske uprave. Prav tako se je zahvalil drugim društvom, ki delujejo pod okriljem policije za dobro sodelovanje. Zahvaliti se je potrebno tudi slovenski vojski za sodelovanje in pomoč pri našem delu. Združenje Sever je kot naše združenje tisto, ki tudi usmerja smer delovanja, za kar se mu zahvaljujem. Srčno upam, da geslo 'skupaj v vojni skupaj v miru' postane in ostane glavni moto našega sodelovanja in dela. Brez lokalnih skupnosti bi zelo težko izvedli svoje aktivnosti zato se vsem občinam v Pomurju in vsaki posebej zahvaljujem za pomoč in razumevanje namena našega dela in aktivnosti in našo željo in voljo, da pomoč tudi vsaj delno vračamo s so organizacijo občinskih prireditev.«

Predsednik Ribaš je tudi ocenil, da v regiji imajo izjemen posluh v osnovnih in srednjih šolah kot tudi pri Območni enoti zavoda za šolstvo Murska Sobota, da lahko vstopijo v njihove ustanove in njihovim učencem in dijakom prenesejo svoj pogled na zgodovino Pomurja in Slovenije v zadnjem stoletju in pol, da omogočajo postavitev razstav in sodelujejo pri literarnem razpisu in kvizu na območju UE Ljutomer. Veseli so tudi, da dobro sodelujejo s kolegi iz Madžarske in Hrvaške.

»Spoštovani prav je, da se na koncu stoje z minuto molka spomnimo tistih, ki so bili z nami v najtežjih trenutkih in so dali svoje življenje za domovino in tistih s katerimi smo skupaj delali in ustvarjali v teh 35 letih. Ker se ne bom več posebej oglašal želim vsem in vsakemu v prihajajočem prazničnem času, mirne božične praznike, vesel prestop v novo leto in obilo sreče, zdravja in poslovnih uspehov. Naj živi Republika Slovenija,« je še dodal Ribaš.

Ob tej priložnosti so sicer podelili tudi priznanja PVD Sever za Pomurje. In sicer plaketo društva, ki se podeli članu društva za večletno uspešno vodenje organa društva, za večletno organiziranje prireditev društva, za večletno uspešno delovanje na drugih področjih dela društva, ki je prineslo društvu ugled in zunanjo prepoznavnost v zunanji javnosti, pri drugih sorodnih društvih, državnih organih in lokalnih skupnostih in v tujini. Plaketo društva so tako prejeli: Alojz Flisar, Franc Slokan, Iztok Trček, Ciril Magdič, Franc Šeruga, Igor Klarič, Andrej Bračko in Ksenija Herbaj. Podeljena so bila tudi priznanja Zveze PVD Sever, kjer s Bronasti znak Sever podeli članu združenja, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim delom prispevali k uspešnemu delovanju Združenja Sever. Znak se lahko podeli tudi za enkratni izredni uspeh, ki je bil dosežen za kvalitetnejše delo združenja in je ta uspeh imel večji odmev v javnosti in s tem večjo promocijo združenja. Dobitniki bronastega znaka Sever za leto 2024 so bili: Darko Dšuban - Video Studio Signal, Milan Hlabarec, Jože Konkolič, Območna enota Zavoda za šolstvo Murska Sobota in Roman Zver.

Srebrni znak Sever se podeli članu združenja, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim prizadevnim delom dalj časa prispevali k pomembnim uspehom delovanja Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Dobitniki srebrnega znaka Sever za leto 2024 so bili: Damir Ivančić, Danilo Kacijan, Slavko Pelcl, Franc Praprotnik in Joško Ladiha. Zlati znak Sever se podeli članu društva Sever, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokalni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim delom prispevali h krepitvi in razvoju Zveze policijskih veteranskih društev Sever ter izrednim uspehom delovanja. Dobitniki zlatega znaka Sever za leto 2023 so bili: Ljubo Zlatnik, Aleksander Gracin, Branko Kos, Franc Lutar in Janez Vencelj. Plaketo Združenja Sever bo prejel dr. Alojz Šteiner, in sicer na skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever, meseca marca 2025.