O odstopih, ki to niso ... Hojs je bil prvi, ki je podal odstopno izjavo, a nikoli odstopil

Ob spremljanju trenutne sage z odstopom ministrice Dominike Švarc Pipan smo se spomnili na primer še enega neizvedenega podanega odstopa.

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan se je včeraj srečala s premierjem Robertom Golobom in mu predala poročilo o podrobnostih spornega nakupa sodne stavbe na Litijski cesti. Podrobnosti poročila za zdaj niso znane. S tem je pogojevala svoj odstop. Zdaj pa je neuradno slišati, da svoje odstopne izjave še ne namerava podpisati. »Predsednik vlade še ni dobil moje odstopne izjave, danes bo najprej dobil poročilo,« je povedala za Večer. Po neuradnih informacijah je v krogih blizu ministrice mogoče slišati, da ta teden še ne bo odstopila. Kako se bo odločil premier Golob, za zdaj še ni jasno.

Ministrica za pravosodje je predsedniku vlade že 5. februarja napovedala in ponudila odstop. Strinjala sta se, da bo na položaju, dokler ne razišče nepravilnosti, kar bi bilo lahko dva ali tri tedne. Zdaj je poročilo oddano, odstopne izjave pa premier še vedno nima v rokah. Videli bomo, ali bo držala besedo.

Po prejemu pisne odstopne izjave ima sicer premier sedem dni časa, da DZ obvesti o odstopu Švarc Pipanove. Obvestilo o odstopu se mora uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Po seznanitvi poslancev z odstopom ministra slednjemu funkcija preneha.

Ni pa Švarc Pipanova prva, ki je »podala odstop, a ni odstopila«. Tovrstno prakso je uvedel minister Aleš Hojs.

Hojs nepreklicno odstopil, a mandat oddelal do konca

Minister za notranje zadeve v prejšnji vladi Aleš Hojs je 30. junija 2020 podal odstopno izjavo in sporočil medijem, da nepreklicno odstopa s položaja ministra. Potem smo čakali, ali bo tedanji premier Janez Janša sprejel njegov odstop. Potem so iz njegovega kabineta pojasnjevali, da dopis z odstopno izjavo nikoli ni prispel do premierja. Hojs pa je medtem na pobudo premierja še enkrat premislil o odstopu in ... nikoli odstopil. Tako je mandat pripeljal do naslednjih volitev.

Se spomnite še kakšnega podobnega primera iz naše politične zgodovine? Izpolnite spodnji obrazec.