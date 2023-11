O njenem odhodu se je že dlje ugibalo, zdaj se zares obeta menjava na vrhu

Nada Drobne Popović očitno odhaja s čela Petrola. Prav zdaj poteka seja nadzornega sveta, na kateri naj bi Drobne Popovićeva po neuradnih informacijah časnika Finance odstopila s položaja predsednice uprave. Neuradno naj bi jo na čelu družbe zamenjal član uprave Sašo Berger.

O njenem odhodu se je ugibalo že dlje

O odhodu Drobne Popovićeve se je sicer v javnosti že dlje ugibalo, a se ji je vse doslej uspelo obdržati na položaju. Julija letos je iz uprave odšel Jože Bajuk, nadzorniki pa so na predlog Drobne Popovićeve vanjo imenovali Marka Ninčevića in Bergerja. V upravi kapital zastopata še Matija Bitenc in Jože Smolič, Zoran Gračner pa je delavski direktor.

Drobne Popovićeva je vajeti Petrola prevzela oktobra 2019, potem ko je dotedanja uprava s predsednikom Tomažem Berločnikom na čelu odstopila. Vodenje Petrola je sprva začasno prevzela kot takratna predsednica nadzornega sveta, januarja 2020 pa je dobila poln petletni mandat.

Ves čas naj bi imela podporo Darija Južne, ki je prek družb Vizija holding in Perspektiva FT eden ključnih lastnikov Petrola. V Petrolu ima država posredno in neposredno skupaj nekaj manj kot tretjinski lastniški delež.