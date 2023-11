O Juliji Adlešič in njeni odrezani roki govori ves svet (VIDEO)

Se še spomnite Julije Adlešič, lepotice, ki se je pred časom zagovarjala na sodišču zaradi poskusa goljufije? Leta 2019 je skupaj s partnerjem Sebastienom Abramovom uprizorila nesreči, v kateri je ostala brez roke.

Afera odrezana roka je bila ena izmed najbolj odmevnih afer, Julija pa ena izmed najbolj obleganih goljufinj na sodišču. Fotografi in novinarji so ji sledili na vsakem koraku in skušali v svoj objektiv ujeti odrezano roko, ki jo je Julija spretno skrivala. O tem, kakšno je njeno življenje, je spregovorila lani v ekskluzivnem intervjuju za Slovenske novice, v teh dneh pa je Julija zvezda družabnih omrežjih.

Zgodbo o prevari je poneslo v svet in zdaj o njenem primeru poročajo tudi na različnih Tik Tok kanalih.