Novo stanovanje za invalidno Izo

Dolenjka Iza Volkar je študentka, je tik pred zaključkom magistrske naloge na Fakulteti za informacijske študije Novo mesto. A pridno in življenja polno študentko je zaznamovala bolezen, ima cerebralno paralizo in fibromialgijo, ki je v zadnjih treh letih toliko napredovala, da je dekle na invalidskem vozičku.

Seveda si tudi ona želi samostojnega življenja, zato se je pred tremi leti za pomoč pri ureditvi stanovanja obrnila na novomeško območno združenje Rdečega križa oziroma Sklad za pomoč ljudem v stiski. Živela je namreč v hiši v stanovanju v drugem nadstropju, do katerega je vodilo strmo stopnišče in je bilo zanjo težko dostopno.

Pomagali so številnim družinam, poudarja predsednica OZRKS Novo mesto Danica Novak Malnar. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Akcija je hitro stekla

»Za preureditev v stanovanje za Izo sta bila na voljo garaža in dodaten prostor. Projektant je pripravil načrt za spremembo namembnosti prostorov in predračun, ki je znašal 25.000 evrov. Glede na materialno stanje, mama je upokojenka, Iza pa ni imela prejemkov, stanovanja nista mogli urediti sami. Iza si je najbolj želela samostojnega življenja, vendar se je zavedala, da si ga bo zaradi invalidnosti težko sama ustvarila. Družina ji veliko pomeni in ve, da se lahko zanese nanje, če se ji stanje z boleznijo poslabša,« je Izino zgodbo predstavila sekretarka OZRKS Novo mesto Barbara Ozimek.

Akcija je hitro stekla, denar so prek Sklada zbirali posamezniki, krajevne organizacije RK in podjetja, obrtniki so darovali svoje storitve, tudi nekaj opreme so podarili. Tako je iz garaže nastalo lično pritlično stanovanje s kuhinjo, sobo in kopalnico.

To so zgodbe družin in posameznikov, ki jim je prav naša pomoč omogočila, da so razprli svoja krila.

To je samo ena od pozitivnih zgodb v delovanju Sklada za pomoč ljudem v stiski pri OZRKS Novo mesto, ki je bil dolga leta edini primer takšnega sklada v državi, zato ima v četrt stoletja obstoja kaj pokazati. »To so zgodbe družin in posameznikov, ki jim je prav naša pomoč omogočila, da so razprli svoja krila,« je dodala Ozimkova.

Po besedah predsednice OZRKS Novo mesto Danice Novak Malnar so v tem času z večjimi dobrodelnimi akcijami 12 družinam obnovili hišo, šestim družinam zgradili hišo, šestim družinam na novo prekrili streho, petim pa nabavili avtomobil. Štirim invalidom so postavili dvigalo, štirim otrokom omogočili zdravljenje, dvema invalidoma nabavili skuter, enemu invalidu kupili stanovanje, invalidki obnovili stanovanje, pogorelcu pa kupili bivalni zabojnik. Vseh 25 let je Krka, tovarna zdravil, Novo mesto pokroviteljica omenjenega sklada, prispevala je skoraj tretjino vrednosti sklada. Poleg večjih akcij so v teh 25 letih razdelili 50.000 paketov s hrano, podelili 2600 finančnih pomoči in 3000 bonov za šolske potrebščine ter 447 štipendij.