Novi videz zaposlenih na Slovenskih železnicah: dali so jim skrojiti nove uniforme (FOTO)

Na Slovenskih železnicah (SŽ) po skoraj 30 letih spreminjajo celostno podobo uniform za osebje. Kot je dejal direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, bodo zaposleni z njimi predstavljali vse vrednote, ki jih gojijo v skupini SŽ. Uniforme bodo v uporabi od nedelje, ko začne veljati tudi novi vozni red vlakov.

Temnomodre uniforme bodo zamenjale uniforme v petrolejsko modri barvi, ki so jih zaposleni v SŽ nosili vse od osamosvojitve Slovenije.

Nove službene obleke vključujejo temno modre hlače ali krilo, belo srajco z modrimi dodatki v gumbih, ovratniku in rokavih, modri blazer ter modro bundo iz nepremočljivega materiala z všito kapuco. Moški del uniforme sestavlja tudi svetlo modra kravata, ženski del pa svetlo modra rutka s potiskom logotipa.

FOTO: Slovenske železnice

Med uniformo kontrolorjev sodi še modra kapa, posebnost pa ima, tako Kranjc, tudi prometniška uniforma, in sicer rdečo kapo. »To je znak, ki prometniku podeljuje pravico dati dovoljenje za vožnjo vlakov, kar je zelo pomembna naloga,« je na današnji novinarski konferenci dejal Kranjc.

Več kot tisoč zaposlenih

Pomembno vodilo pri izbiri novih uniform sta bili poleg videza še udobnost in praktičnost, so poudarili v SŽ. Nove uniforme so tako iz materiala, ki omogoča praktično vzdrževanje. Pred izbiro so sprevodnik, vodja vlaka, prodajalec in prometnik izvedli tudi njihovo testiranje v dejanskih pogojih med opravljanjem službenih obveznosti.

FOTO: Slovenske železnice

V celotni skupini SŽ pri svojem delu uniformo sicer uporablja več kot 1000 zaposlenih: prometniki, spremljevalno osebje vlaka, kontrolorji in prodajalci. »Prenovljene postaje, boljše opremljene in prenovljene proge, ki zagotavljajo višje hitrosti, točni vlaki in navsezadnje tudi prijazni ter lepo oblečeni železničarji so naš cilj,« je zaključil Kranjc.

FOTO: Slovenske železnice

Kot je navedla direktorica SŽ-Potniški promet Darja Kocjan, so za uniforme, ki jih je osebje nosilo do sedaj, našli ekološko rešitev. Predali jih bodo namreč podjetju, ki se ukvarja s predelavo oz. izdelavo koristnih izdelkov iz tkanin.

Kot so še navedli na konferenci, so uniforme pomemben del železniške dediščine, saj so se uveljavile kmalu po nastanku prvih železnic. Uniforme so železničarjem dale prepoznavnost, veljavo in samozavest, so sklenili.