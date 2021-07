Novi boni na poti

V kratkem bodo vsi prebivalci prejeli nove turistične bone, ki jih je prinesel zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19, DZ ga je potrdil prejšnji teden, včeraj pa je začel veljati. Na voljo je novih 243,5 milijona evrov pomoči, tokrat namenjene predvsem turizmu in povezanim panogam. Z njimi bomo lahko kupili tudi čtivo. FOTOGRAFIJI: Getty imagesVrednost bonov za odrasle je 100, za mladoletne pa 50 evrov. Prejeli jih bodo vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junija letos, unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta, in...