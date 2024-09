Želijo, da Golob prekliče izjave: Nekateri zdravniki tam delajo malo, lahko celo nič

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti te dni pri nas dviguje nemalo prahu. V skupini Mladi zdravniki Slovenije menijo, da bo pospešila konec javnega zdravstvenega sistema, njena posledica pa da bo vzpostavitev dveh zdravstvenih sistemov. Državnega, ki bo za revne, in zasebnega, ki bo za privilegirane. Po poročanju RTV Slovenija Larisa Kragelj iz te skupine napoveduje, da bo odhod strokovnjakov z določenih področij, ki so že deloma v zasebnih vodah, pospešen.

RTV Slovenija je dobil tudi odzive iz sindikata Fides in ministrice za zdravje v zvezi s to novelo zakona. »Nalaga več dela tistim, ki so v sistemu, in to bo še dodatno odvračalo zdravnike, ki bodo iskali boljše delovne razmere drugje,« je dejal predsednik sindikata Fides Damjan Polh.

Damjan Polh. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Valentina Prevolnik Rupel je v bran noveli povedala: »V pripravo te novele smo šli zato, ker zdravniki delajo drugje, ker zdravniki odhajajo v zasebni sektor, delajo po različnih pogodbah, ki so davčno ugodnejše, zato zmanjkuje zdravstvenega osebja v javnih zdravstvenih zavodih.«

Dr. Tadej Dovšak je tudi eden tistih, ki se jim novela ne zdi dobra. V Odmevih je dejal, da če bo sprejeta, takšna, kot je bila, bo konec maksilofacialne kirurgije pri nas.

Odziv na Golobovo izjavo

Odmeva tudi izjava predsednika vlade Roberta Goloba, ki je po poročanju RTV Slovenija obtožil zaposlene v javnih bolnišnicah, ker da »nekateri tam delajo malo, lahko celo nič« ter »vozijo paciente v svoja zasebna podjetja ter umetno ustvarjajo čakalne vrste«.

Na Golobovo izjavo so se odzvali v Zdravniški zbornici Slovenije, kjer jo ostro zavračajo. Kot pravijo, so to obtožbe, ki ne temeljijo na preverjenih podatkih ter ustvarjajo nevarno in lažno sliko o zdravstvenem sistemu, pa tudi o zdravnikih.

»Zdravniki so že predolgo tarča neutemeljenih napadov in prav takšne izjave najvišjih predstavnikov oblasti prispevajo k naraščanju sovražnega govora, nestrpnosti ter celo fizičnega nasilja nad tistimi, ki v teh neznosnih razmerah še vedno vztrajajo v javnem zdravstvu. Če vlada ni sposobna urediti razmer v zdravstvenem sistemu, naj se vsaj vzdrži škodljivih izjav, ki spodbujajo mestoma prav javni linč nad zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci, ki vsakodnevno, pogosto prek svojih zmožnosti, skrbijo za paciente,« po poročanju RTV Slovenija dodajajo v Zdravniški zbornici Slovenije, kjer tudi želijo, da predsednik vlade prekliče svoje izjave oziroma javno dokaže, da so resnične.