Nova zaobljuba na poročni dan

Na isti dan kot pred petdesetimi leti, 28. avgusta, sta Cvetka in Franc Repič iz Štajngrove pri Benediktu v Slovenskih goricah v družbi najbližjih obhajala zlato poroko. Civilni obred, prvi uradni dogodek v ravnokar urejenem in obnovljenem občinskem protokolarnem prostoru benediške mežnarije, je ob uradni osebi Roku Šijancu vodil benediški župan Milan Repič, sicer mož nečakinje slavljencev, vsi naključno z enakim priimkom.



Cerkveni obred je pod vodstvom domačega župnika Marjana Role in njegovega predhodnika Ivana Zanjkoviča potekal v cerkvi Sv. treh kraljev v Slovenskih goricah, ki stoji na hribu nad Benediktom, enako kot njun dom v Štajngrovi. Prvo cerkveno poroko sta Repičeva pred pol stoletja opravila v Mariboru. Tokratne priče so bili vsi trije njuni sinovi Igor, Miran in Matej, ki so poskrbeli, da imata Cvetka in Franc šest vnukov in enega pravnuka.



Prav omenjena deseterica in še tri snahe so slavljencema v največje veselje, oba pa sta dejavna tudi v domačem upokojenskem društvu ter v Krajevni organizaciji RK Benedikt, kjer si krajšata čas v pokoju. Franc, ki je bil rojen 5. avgusta 1949, si je pokojnino zaslužil s trdim delom v mariborski Livarni, Cvetka, rojena 12. oktobra 1951, pa v lenarškem Preventu. Po uradnem delu se je kakšnih 40 svatov z zlatoporočencema poveselilo v gostišču.

