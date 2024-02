Nova pridobitev na pediatrični: zavetje, kot ga ponuja materino telo

Gal Kuhar je star 11 let in obiskuje 6. razred osnovne šole. Njegova mama o njem pravi, da rad spravlja ljudi v dobro voljo ter da je zvedav in ustvarjalen. Na lastne oči smo se lahko prepričali, da je tudi simpatičen in da ga ni strah javnega nastopanja. V prostem času rad kuha in zlaga lego kocke.

A prav lahko bi se zgodilo, da Gal vsega tega ne bi zmogel ali pa ga danes ne bi bilo med nami. Le pravočasna strokovna obravnava zdravnikov in ustrezna zdravstvena oprema sta poskrbeli, da je najmlajši od treh otrok Nine Kuhar danes povsem običajen najstnik. Začelo se je ob rojstvu, ko so odkrili težave s srcem, imel pa je tudi zlatenico, zaradi katere je potreboval fototerapijo. A resne težave so se pojavile pozneje.

Danes je Gal živahen 11-letnik in mami Nini v ponos.

»Pri Galovih treh mesecih je pediatrinja posumila na prezgodnje zapiranje lobanjskih šivov,« se spominja mamica. Morali so ga operirati, zato sta več dni preživela na pediatriji. Toda najtežje obdobje je šele sledilo. Pri sedmih mesecih so dojenčku odkrili kardiomiopatijo, zaradi katere sta morala še enkrat v bolnišnico. Tam sta ostala mesec dni.

»V takih trenutkih ti veliko pomeni, da imaš ob sebi zdravstveno osebje, ki ve, kaj dela,« je hvaležna Nina Kuhar, ki se zaveda, da pomembno vlogo v procesu zdravljenja, kakršnega je imel Gal, igrajo tudi medicinske naprave. Prav zato je uslužbenka podjetja Krka iz Novega mesta ponosno pospremila Krkino donacijo pediatrični kliniki v Ljubljani. V četrtek je Krka Kliničnemu oddelku za neonatologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana slovesno predala najsodobnejši odprti grelnik za novorojenčke in nedonošenčke, ki potrebujejo posebno oskrbo od porodne sobe do intenzivne, a šlo je le za uradno predajo, saj so v bolnišnici aparaturo prejeli že prej. Kot je povedala Krkina direktorica Regije Slovenija Mojca Prah Klemenčič, so prvega dojenčka na kliniki zdravili z napravo že malo pred božičem.

Predstojnica kliničnega oddelka za neonatologijo doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon je razložila, da na pediatrično kliniko pridejo otroci iz vseh slovenskih porodnišnic. »Pravočasno zdravljenje je ključno za boljši izid in nadaljnji optimalni razvoj,« je opozorila in dodala, da so pomembni dober tim in naprave za diagnostiko in zdravljenje. Grelna posteljica omogoča oboje: med drugim ima trenutno enega najboljših sistemov za zdravljenje zlatenice. Še bolj preprosto je funkcioniranje posteljice razložil strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana doc. dr. Marko Pokorn, ki je izpostavil, da otrok potrebuje podobno varno zavetje, kot mu ga prej ponuja materino telo. In prav to počne nova naprava, ki so jo v dar prejeli na pediatrični kliniki.