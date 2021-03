Nova politična srhljivka: novi predsednik DZ ali predčasne volitve?

DZ bo danes na predlog koalicije odločal o razrešitvi predsednika DZ, ki je minuli teden zapustil koalicijsko stranko SMC. Če bo razrešen, za kar je na tajnem glasovanju treba najmanj 46 poslanskih glasov, je verjetno že danes pričakovati tudi predlog za izvolitev vodje poslancev NSiza novega predsednika DZ.Pri glasovanju o Zorčičevi razrešitvi je pričakovati tesen rezultat in bo bržkone do konca neznanka, ali bo koalicija uspela zbrati dovolj glasov. Sama jih ima 38, a na večini glasovanj lahko računa še na SNS, Desus in poslanca narodnih skupnosti, kar je skupaj 47 poslanskih glasov.SNS napoveduje podporo Zorčičevi razrešitvi, medtem ko se v Desusu še niso izrekli. Poslanca narodnih skupnosti bosta glasovala po lastni vesti, je dejal vodja poslanske skupine. Koordinator Levicein predsednik LMŠsta v ponedeljek ocenila, da do zamenjave predsednika DZ ne more priti, če se bosta poslanca narodnih skupnosti držala parlamentarne prakse, da nista jeziček na tehtnici.Tako kot za razrešitev je tudi za imenovanje predsednika DZ treba najmanj 46 glasov. Vodja poslancev SMCje v ponedeljek dejal, da je Horvat izvoljiv, obenem pa se je strinjal, da bo to glasovanje pomembno nakazalo delovanje koalicije v prihodnje. Če bo Zorčič razrešen, je takoj pričakovati predlog za izvolitev novega predsednika, ni pa nujno, da bi že danes o njem tudi odločali.Horvat je za TV Slovenija povedal, da ima po njegovih informacijah 46 glasov podpore. Če jih ne bi dobil, bi to po njegovem mnenju pomenilo, da smo blizu predčasnim volitvam.Glasovanje o razrešitvi Zorčiča je tajno, pa tudi morebitno glasovanje o imenovanju novega predsednika DZ. Glasovanje o razrešitvi Zorčiča je pričakovati v popoldanskih urah na 68. izredni seji, ki se bo začela 15 minut po koncu 67. izredne seje.