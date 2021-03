Brutalno iskrena Janja Sluga

»Ne.« Tako na vprašanje, ali bi še sodelovala z Janezom Janšo, odgovarja Janja Sluga, nekdanja vodja poslanske skupine SMC. Poročali smo že, da so trije poslanci, med njimi tudi predsednik državnega zbora (DZ), poslansko skupino SMC zapustili. Skupaj z Desusovim Jurijem Lepom ustanavljajo novo poslansko skupino – to se bo zgodilo še ta teden.



Slugova je pojasnila, da je dogajanje eskaliralo na svetu stranke SMC. Pravi, da je bila odkrita, da je povedala, kje vidi težave in kaj ji ni bilo všeč. Govorila je o ugrabitvi stranke, o premikanju proti desni, z neko avtoritarnostjo, o sprejemanju predlaganih sklepov, na katere niti vplivati ni več mogoče, sama pa da kot liberalka, ki je za dialog, za demokracijo znotraj stranke in za široko razpravo, na takšen način dela ni mogla pristati. Glede stališč nepovezanih je dejala: »V resnici smo najbolj povezana nepovezana poslanska skupina.«

Predčasne volitve in zamenjava Zorčiča

Po mnenju Janje Sluga predčasnih volitev ne bo zaradi sklenjenih dogovorov, ko nekateri poslanci v ključnih trenutkih preskočijo na drugo stran.



Naj še izpostavimo besede kandidata za funkcijo predsednika DZ iz NSi, Jožefa Horvata, ki je dejal, da če ne bo 46 glasov, so predčasne volitve blizu ... Dejal je tudi, da glasove že imajo nabrane. Lep pa je mnenja, da zamenjava predsednika DZ ni tako samoumevna. Slugova pravi, da je parlament zakonodajna veja oblasti, ki bi morala biti samostojna: »Kolega Zorčič se je uspešno upiral predsedniku vlade, da bi lastnoročno vodil tudi parlament. Povedno je, da podpredsednik vlade že trdi, kdo bo novi predsednik DZ. Ne smemo dovoliti, da bi predsednik vlade lastnoročno vodil še parlament.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: