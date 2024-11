Nov poligon v Zasavju! Gasilci z vadbiščem po najsodobnejših standardih

Regijska gasilska društva v Zasavju so dobila nov, skupni poligon, kjer bodo vadili gasilci iz vse regije, pridobitev pa je namenjena tudi drugim dejavnostim.

Ker je zagorski poligon izdelan po sodobnih normativih, bodo na njem potekale tudi vaje, predpisane v učnih načrtih Gasilske zveze Slovenije, v katere spadajo vaje s cevmi, lestvami, v vrvni tehniki, vaje tehničnega reševanja in reševanja z višin in globin, z izolirnimi dihalnimi aparati, vaje v gibanju v notranjosti objektov ter gašenje objektov. V Sloveniji je tako zdaj že šest tovrstnih regijskih poligonov, v prihodnjih letih menda načrtujemo še vsaj dva.

2020. so postavili temeljni kamen.

Poligon ima vadbeno ploščad, stolp za vaje s pritličjem, tremi nadstropji in ravno streho, bazen za vodo velikosti 2 x 2 metra in globine 2,5 metra ter plato za tehnično reševanje.

S prerezom traku predan v uporabo Foto: Robi Verbajs

Načrti za poligon sicer segajo v leto 2018, ko so ustrezno lokacijo izbrali v Občini Zagorje. Pred štirimi leti so postavili temeljni kamen, potem pa je gradnjo ustavila korona. Investicijo, katere vrednost je skoraj milijon evrov, so financirali ministrstvo za obrambo, Gasilska zveza Slovenije in Občina Zagorje ob Savi.

Do leta 2030 gasilski dom

Odprtja so se udeležili minister za obrambo Borut Sajovic, zasavska poslanca v državnem zboru Republike Slovenije Teodor Uranič in Gašper Ovnik, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin, predsednik sklada za razpolaganje s sredstvi požarne takse Martin Smodiš, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar, predsednik regijskega sveta Zasavske regije Tone Fakin, regijski poveljnik Zasavske regije Marko Bokal, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, člani organov vodenja in upravljanja GZS ter Zasavske regije, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved in nadzornik gradnje poligona Branko Jahn.

V Sloveniji v prihodnjih letih načrtujemo še vsaj dva takšna poligona. Foto: Roman Turnšek

Po regijskem poligonu si gasilci želijo tudi gasilski dom, ki naj bi svoje mesto našel v bližini. Načrti za dom so srednjeročni, prizadevali si namreč bodo, da bi bil zgrajen do leta 2030, pri financiranju pa pričakujejo pomoč obrambnega ministrstva in evropska sredstva.