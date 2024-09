Notranji minister in šef policije zaradi Romov na Dolenjskem, novomeški župan odločevalcem v Ljubljani sporoča tole

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem in vodstvom tamkajšnje policijske uprave govorila o varnostnih razmerah v občini. Poklukar in Jušić s stanjem varnosti še nista zadovoljna, gredo pa ukrepi v pravo smer, sta ocenila v izjavi za medije.

Minister Poklukar je obisk v Novem mestu ocenil kot uspešnega, saj je dialog z občinami še posebej pomemben. Poudaril je, da še ni zadovoljen s stanjem varnosti na območju Novega mesta, hkrati pa je zagotovil, da delajo vse za vzpostavitev stanja na zadovoljivi stopnji. Policija tako nadaljuje svoje aktivnosti, je dejal.

Policija je tista, ki zagotavlja varnost in red v državi, in to bomo počeli še naprej.

Poklukar je pohvalil delo tamkajšnje policijske uprave in slovenske policije. Ocenil je, da dobro sodelujejo z novomeško občino in medobčinskim inšpektoratom.

Kot je dejal, Policijska uprava Novo mesto ni obremenjena le s kaznivimi dejanji oziroma romskim vprašanjem, ampak tudi z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem. »Policija je tista, ki zagotavlja varnost in red v državi, in to bomo počeli še naprej,« je zagotovil minister.

Ukrepi, ki jih sprejema slovenska policija, gredo v pravo smer, je ocenil generalni direktor policije Senad Jušić. »Občani in občanke, prebivalci Mestne občine Novo mesto so varni, policija to dnevno dokazuje s svojim proaktivnim delom,« je zatrdil.

Brez izobraževanja ni napredka, represija zadnji korak Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes obiskala romsko naselje Pušča pri Murski Soboti. Ogledala si je tamkajšnjo enoto murskosoboškega vrtca ter se sestala s krajani. Ob tem je dejala, da je izobraževanje od majhnih korakov pomembno, tudi za sobivanje z drugimi. Represija pa je vedno zadnja možnost, je opozorila. Omenila je tudi, da je na Dolenjskem več problemov med Romi in Neromi, zato si želi, da bi zgledi vlekli. »Danes sem tukaj, da Sloveniji pokažem, da se da in da bi se Romi od Romov lahko na Dolenjskem naučili zglednega sobivanja. Predvsem pa zavedanja o tem, kako zelo pomemben je izobraževalni proces od majhnih korakov naprej,« je dejala. Brez tega napredka ne bo, »in tudi sobivanja ne, zato še enkrat poziv z moje strani - otroci v šolo in potem lahko tudi na drugem koncu Slovenije upamo na boljše čase.« Represija je vedno zadnja možnost, vsi pa se moramo zavedati, da mora tudi romska skupnost vedeti, »da poleg pravic, ki jih imajo, prihajajo tudi dolžnosti«, je dejala predsednica.

Jušić je tudi poudaril aktivno vlogo vodij policijskih okolišev in pomembnost dveh policistov, pripadnikov romske skupnosti na območju novomeške policijske uprave. »Razumeta jezik, kulturo in običaje ter sta izjemno dragocen vir informacij za delo slovenske policije in razumevanje tovrstne problematike,« je ocenil.

Župan odločevalce v Ljubljani pozval, naj razumejo, da gre za zelo zahtevno vprašanje

Župan Novega mesta Gregor Macedoni pa je poudaril, da zgolj delo policije, ki se je ob nedavnih dogodkih v občini odzvala pravilno, romskega vprašanja ne bo rešilo. Odločevalce v Ljubljani je pozval, naj razumejo, da gre za zelo zahtevno vprašanje za več resorjev, h kateremu mora nemudoma pristopiti celotna vlada. Obsodil je napad na policiste in poudaril, da napad nanje pomeni napad na vse državljane.