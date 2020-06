Nočni napad v Ljubljani, policija pri Jelinčiču (FOTO)

Zmagu Jelinčiču so ponoči neznanci fasado hiše umazali s črno barvo. FOTO: Marko Feist

Policija: Neznani storilec z neznano tekočino polil in poškodoval zunanjost stavbe



Policijska uprava Ljubljana potrjuje, da so bili o dogodku obveščeni nekaj pred polnočjo. »Do zdaj še neznani storilec je z neznano tekočino polil in tako poškodoval zunanjost stavbe. Policisti trenutno še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh znanih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo,« so zapisali v odgovoru.

Včeraj pozno zvečer so neznanci izvedli napad na domovanje predsednika Slovenske nacionalne stranke (SNS), kjer je tudi sedež stranke.Bilo je nekaj čez 23. uro, ko je močno zaropotalo, pripoveduje poslanec državnega zbora. Sam je takrat sedel pred televizijskim sprejemnikom, hčerka, ki je bila pri njem, pa je ob tej uri že spala. No, vsaj do grozljivega dogodka. Hrup jo je vrgel iz postelje, zato je stekla k očetu in vprašala, kaj se je zgodilo. Jelinčič je iz notranjosti hiše videl, da se z oken nekaj cedi, šele zunaj pa je spoznal, da so na njegovo hišo odvrgli steklenice z odpadnim oljem.Prvak SNS je na pomoč poklical policijo, ki je naredila zapisnik in pobrala dokaze. Kdo so storilci, še ni znano, saj so po dejanju pobegnili. »Avta nisem slišal, morali so biti na kolesih,« je prepričan. Kamer Jelinčič nima, nam je pa zaupal svojo teorijo o zlikovcih. Verjame, da za napadom stojijo levi ekstremisti. »To je značilno za te antifa fante, ki so videni v Evropi in zdaj so jih prinesli tudi sem. Videli smo, da so tudi pri nas. Bojim se, da bo v Sloveniji to nasilje eskaliralo. To ni dobro. Ne maram tega, ampak mislim, da smo na tej poti,« je dejal. Pojasnil je, da je šlo najprej za kroženje okoli parlamenta, potem smo videli luknjanje pnevmatik, sledil je napad, ki se je zgodil njemu, naslednja stopnja, tako Jelinčič, pa so verjetno požigi in osebni obračuni. Zakaj so napadli ravno njega? »Prepričan sem, da zaradi mojega političnega delovanja, ker povem, kar si misli večina Slovencev. Enim to ne 'paše',« je jasen.Jelinčič nam je še povedal, da naj bi bile steklenice z motornim oljem odvržene s ceste, z Bleiweisove, z vmesnega travnatega območja. Na našo ugotovitev, da je to precej stran od hiše, je odvrnil, da je šlo verjetno za izurjene metalce. Jelinčič meni, da so merila na okna, da bi mu naredili svinjarijo v notranjosti, se pa po napadu sprašuje, ali so naslednje na vrsti molotovke.Olje je uničilo fasado, zažrlo se je tudi v okvirje oken. To ni barva, da bi jo bilo mogoče prebarvati, je jasen Jelinčič. Skupna škoda je po njegovih besedah ocenjena na 70.000 evrov.Jelinčič je še dodal, da je hčerko pomiril in da je z njo vse v redu.