Nočejo izbrisa vasi: sklicujejo se na Valvasorja, na Darsu pa na predpise

Številni voznice in vozniki se verjetno nikoli ne bi ukvarjali z majhno občino Log - Dragomer, če ne bi skozi njo potekala ena glavnih prometnic v državi: primorska avtocesta A1 (ter tik ob njej še regionalna cesta, ki so jo številni spoznali med zastoji na primorki). Log - Dragomerja se držita Brezovica pri Ljubljani na eni strani in Vrhnika na drugi. Nov, težko pričakovani izvoz na območju loške občine za razbremenitev prometa na zahodu prestolnice pa je razburil nekatere prebivalce Lukovice pri Brezovici, kjer ga bodo zgradili – a težava ni v priključku, temveč imenu.

Nov avtocestni priključek je namreč dobil ime Dragomer, čeprav bo stal na območju naselja Lukovica pri Brezovici. Teja Kržišnik z Darsa opiše bodoči izvoz in uvoz: »Načrtovan je kot polni štirikraki priključek v obliki diamanta z upoštevanjem bodoče šestpasovne avtoceste z navezavo na obstoječo regionalno cesto.«

Tik pred zemljiščem, kjer se bodo čez par let vozili po avtocestnem priključku, pa nam Maja Zorc pokaže 101 podpis vaščanov z Lukovice pri Brezovici na pobudi za preimenovanje priključka. »Lukovica je resda manjše naselje v občini Log - Dragomer, vendar ni nič manj pomembna; krajani Lukovice plačujemo davke v blagajno tako kot drugi in tudi naš glas nekaj šteje,« pojasni Zorčeva, občinska svetnica SDS v prejšnjem volilnem mandatu. Pravi, da ima poimenovanje priključka dolgo brado, o čemer pričajo tudi uradni dopisi.

Maja Zorc s podpisi krajanov pred bodočim avtocestnim priključkom, ki bi se po mnenju tam živečih moral imenovati po njihovi vasi Lukovica, in ne Dragomer. FOTO: Tomica Šuljić

»Občina je bila za to, da bi se priključek imenoval Lukovica, a so na Darsu povedali, da Lukovica že obstaja. Ime Dragomer - Lukovica naj bi bilo predolgo,« pojasni. Nato pokaže dopis, v katerem je Dars pred leti zapisal, da je bilo »zaključeno, da je poimenovanje priključka po naselju Dragomer ustreznejše od poimenovanja po naselju Lukovica«. Tega pa Lukovičanke in Lukovičani niso mogli kar mirno požreti, saj je zgodovina obeh naselij različna. »Na Lukovici je stal grad Lukovec, ki ga je Janez Vajkard Valvasor opisoval v knjigi Slava vojvodine Kranjske,« je poudarila Zorčeva.

Dragomer je rasel od leta 1970, takrat so postavili hiše, prej je bilo samo par kmetij.

Zdajšnji prebivalci Lukovice živijo ob vznožju nekdanjega gradu, ki ga ni več, razširila pa se je tudi sosednja vas. »Dragomer je rasel od leta 1970, takrat so postavili hiše, prej je bilo samo par kmetij.« Danes ima Dragomer skoraj trikrat več prebivalcev kot sosednja Lukovica, a Zorčeva opozarja: »Katastrsko ozemlje Lukovice je večje kot Dragomer. Priključek, ki ima velik strateški pomen, bo v celoti zgrajen na ozemlju Lukovice.« Zato so predlagali, da bi se avtocestni priključek preimenoval v – Lukovec. A so naleteli na gluha ušesa.

Zorčeva in še natanko 100 Lukovičank in Lukovičanov se je podpisalo pod pobudo za preimenovanje priključka Dragomer v Lukovec; sredi marca so jo naslovili na infrastrukturno ministrstvo, a niso prejeli odgovora. Tudi nas so na infrastrukturnem ministrstvu z vprašanji glede priključka preusmerili na Dars, kjer so nam pojasnili, da potekajo postopki za gradbene pogodbe za priključek Dragomer, po katerem bo znana časovnica izvedbe. Rok izvedbe gradbenih del je 18 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

101 podpis so zbrali za preimenovanje.

Glede želje krajank in krajanov pa je Teja Kržišnik z Darsa povedala: »Drugačno poimenovanje priključka ne bi bilo skladno z dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.«

Podpisniki peticije ne želijo zaustaviti del. »Želimo si, da živi pravna država še naprej, brez izbrisa kraja. Zmeraj se lahko še kaj spremeni,« je sklenila gospa Maja Zorc.