Nizke nabavne cene tepejo kmete, zadruge opozarjajo na katastrofo

Slovenske zadruge, ki združujejo ponudbo zelenjave z družinskih kmetij, opozarjajo na alarmantno stanje v pridelavi in trženju; takšno stanje pa da lahko že vodi v opuščanje dejavnosti in posledično v padec oskrbe s slovensko zelenjavo – tako po količinah kot po pestrosti ponudbe. Slovenske zadruge namreč sporočajo, da je trenutno na njivah, v rastlinjakih in hladilnicah dovolj slovenske sezonske zelenjave in mladega krompirja, a kaj, ko zlepa ne najde poti na trgovinske police. Kaj šele po ceni, ki bi vsaj pokrila naraščajoče stroške pridelave. Zato opozarjajo, da veliko družinskih kmetij, k...