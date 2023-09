Niso vsi iz pravega testa za vojsko

»Začeli bomo z ogrevanjem, prva današnja vaja so trebušnjaki oziroma dvigovanje trupa. Pri tej vaji bo šlo za izpadanje, saj potrebujemo le 16 najbolj vzdržljivih pripadnikov. A brez skrbi, že pri naslednji vaji spet sodelujete vsi in znova bomo iskali najboljše,« so se glasila prva navodila višjega štabnega vodnika Zdravka Gregla mladim fantom in dekletom, ki so se zbrali na igrišču vojašnice Franca Rozmana Staneta v Celju na že četrtem izboru za vojaški izziv Call of Duty. Nanj se lahko prijavijo mladi, ki jih zanima življenje elitnega vojaka v praksi.

»Gre za podvig, pri katerem se mladi soočite z nevsakdanjimi izzivi, ki jih ponuja vojaško življenje. Preizkusite lahko svojo vzdržljivost in moč, krepite samozavest ter pozitivne vrednote, kot so kolektivni duh, sodelovanje, pripadnost skupini in skrb za druge,« je še pred začetkom izziva udeležence nagovoril minister za obrambo Marjan Šarec, ki si je v nadaljevanju z zanimanjem ogledal potek tekmovanja.

Izbirali so najvzdržljivejše posameznike.

Tek nazaj ni ravno najbolj preprost.

Višji štabni vodnik Zdravko Gregl je precej namučil mlade na igrišču celjske vojašnice.

3 dni traja Call of Duty.

Ste iz pravega testa?

»Dejansko gre za aktivnosti, ki smo jih zastavili za prihodnost Slovenske vojske z namenom, da bi pridobili čim več novega, predvsem mlajšega kadra. Pri tem spodbujamo in zagovarjamo zlasti vrednote, ki jih v družbi danes manjka: tovarištvo, kolegialnost, timski duh in vse, kar spada zraven,« je še dejal Šarec. In spomnil, da je Slovenska vojska pred novimi investicijami. »Dobili bomo veliko nove opreme, ki pa brez ljudi ne bo mogla delovati. Zato potrebujemo nove kadre. Izziv je namenjen vsem, ki želijo preveriti, ali so iz pravega testa,« je še poudaril minister in priznal, da odločitev za preizkus gotovo ni enostavna, saj od vsakega terja ogromno koncentracije, pripravljenosti pa tudi poguma.

Minister za obrambo Marjan Šarec je takole preizkusil avtomatsko puško F 2000 S.

Da to še kako drži, se je lahko prepričala dobra dvajseterica mladih fantov in deklet, ki so zbrali pogum in se odločili preizkusiti svoje sposobnosti v različnih disciplinah, kot so tek, sklece, poskoki in podobno. Vse z namenom, da se preizkusijo, ali so fizično kos izzivu. To je bil dejansko šele izbirni postopek, udeležence pa so pri preizkušnjah glasno spodbujali starši, prijatelji in znanci. A teh ni bilo ravno veliko. »O tem, kam danes grem, doma nisem povedal. Iskreno, če se ne bom uvrstil naprej, bo to zame manjši hendikep, in če bi me gledali starši, bi mi bilo nerodno,« nam je še pred izzivom priznal eden od mladih fantov.

Bodrili so jih tudi najbližji.

Sicer pa Call of Duty poteka tri dni. V tem času mladi usvojijo nova znanja in dobijo izkušnje za preživetje v naravi, ravnanje z orožjem in vojaško opremo, opravljanje specifičnih vojaških nalog, kot je na primer reševanje ugrabljenca, oskrba ranjenih in podobno. Ob koncu izbora 16 najboljših in najvzdržljivejših udeležencev nadaljuje pot na vojaški izziv Call of Duty, ki poteka en teden kasneje. Večina teh preizkusov pa ne poteka na očeh javnosti, zato tudi še ni znano, kdo od tokratnih udeležencev bo nekoč oblekel vojaško uniformo in ponosno opravljal vse zahtevne naloge.