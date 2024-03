Niso norci s čeladami, ampak dobrosrčneži (FOTO)

Ljudem želimo pokazati in sporočiti, da nismo norci s čeladami na glavi, ampak da vozimo po pameti in da ne delamo težav na cestah, pa tudi to, da smo dobrosrčni. Tako smo na primer organizirali dobrodelno panoramo za družino, ki je v lanskih avgustovskih poplavah ostala brez vsega. Vse, kar počnemo, delamo z dušo in za dušo,« pravi Dolenjka Tinka Vdovč, velika ljubiteljica štirikolesnikov in ena od pobudnic ustanovitve skupine na facebooku Štirikolesniki iz vseh vetrov.

Po žegnanju

Začelo se je pred leti na žegnanju motoristov v Mirni Peči. Tam med motoristi hitro steče beseda in tkejo se prave prijateljske vezi. Ker je štirikolesnikov na žegnanju vsako leto več, se tudi krog prijateljev veča, k temu pa je pripomogla tudi Facebookova skupina, ki so jo Joc Tlaker z Račice ob Savinji, Miloš Potočnik iz Črne na Koroškem in Tinka pred petimi leti ustanovili prav zato, da bi povezali vse, ki jim je ljub veter v laseh na štirih kolesih, in si na tak način izmenjali izkušnje, pa tudi da bi se družili. Tako enkrat na mesec organizirajo panoramsko vožnjo.

Več kot 60 »motorjev« se je zbralo v soboto v Šentjerneju, prišli so celo iz Hrvaške. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Minulo soboto so se prvič zbrali na Dolenjskem, pot, ki jo je začrtala Vdovčeva, pa jih je vodila po Gorjancih, celo čez mejo so se zapeljali, je pa zanimivo, da je bilo med udeleženci kar precej Hrvatov, in glede na njihovo navdušenje nad vožnjo in družbo je pričakovati, da se panoramske vožnje niso udeležili zadnjič.

Glavni pri organizaciji tokratne panoramske vožnje po Dolenjski in Hrvaški FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Enkrat na mesec organizirajo panoramske vožnje.

Nataša iz Bušeče vasi uživa v vožnji s štirikolesnikom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nataša iz Bušeče vasi pri Brežicah se je srečanja udeležila prvič, čeprav ima svojo »osemstopetdesetko« že od leta 2019. »Srečanja so resda po vsej državi, a ker je tokrat prvič v našem koncu, sem se odločila, da se jim pridružim. Tako sem se namreč lahko pripeljala kar z motorjem in ni bila potrebna dodatna logistika s prikolico,« se je nasmehnila Nataša. Matija Kastelic iz Ljubljane in Eva Plevnik iz Dolenjskih Toplic sta tudi velika ljubitelja vožnje s štirikolesnikom. Z njim se vozita po Sloveniji, najraje seveda po makadamskih poteh, pa tudi na morju jima pride prav, a tja ga peljeta s seboj v kombiju.

Gume niso za na cesto

Tudi na tokratno srečanje so svojega štirikolesnika nekateri pripeljali s prikolico ali kombijem, gume se namreč na dolgih cestnih turah hitro obrabijo, zato je bila izbira tokratne panoramske vožnje premišljena. Na šentjernejskem hipodromu se je zbralo nekaj čez 80 udeležencev s 67 štirikolesniki. Peljali so se skozi Cerov Log na Miklavža, kjer je bil krajši postanek in klepet ob pijači in belokranjski pogači, pot so nadaljevali mimo Svete Gere na Hrvaško skozi Sošice do Žumberaka in se ustavili na razgledni točki Japetić, najvišjem vrhu Samoborskega gorovja.

Srečanja so po vsej državi, in ker je bilo tokrat prvič v našem koncu, sem se odločila, da se jim pridružim.

Tinka s svojim štirikolesnikom FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Tu so poskusili nekaj lokalnih dobrot, nato pa pot nadaljevali do Budinjaka in se vrnili v Slovenijo, v Planino pri Podbočju, se peljali skozi Črnečo vas in Kostanjevico ter se vrnili v Šentjernej.

Vreme zdržalo

Čeprav vremenska napoved ni bila obetavna, je vreme zdržalo, sicer pa so si bili motoristi enotni, da zanje rahel dež ni ovira. »Še dan prej sem bila v dvomih, kako bo z vremenom, potem pa sem si rekla, da če sem se s štirikolesnikom vozila pri –17, tudi zaradi kakšne kaplje ne bomo obupali,« je dejala Tinka, ki je bila nad vožnjo navdušena.

»Če bi se morala odločiti za avto ali štirikolesnik, bi izbrala slednjega. V dveh letih sem z njim naredila 12.000 kilometrov. S štirikolesnikom sem bila celo na tekmi v Krapini na Hrvaškem, in čeprav sem imela nesrečo, sem jo kljub trem zlomljenim rebrom končala in se še celo pripeljala domov,« je povedala zgovorna Dolenjka in dodala, da je zanjo vožnja s štirikolesnikom povsem nekaj drugega kot vožnja z motorjem, je pa štiricikel luksus, cene se namreč gibljejo od 5000 do 15.000 evrov, pa tudi dražji so, seveda.

Udeleženci panorame po Dolenjski so naredili 120 kilometrov brez kakršnih koli okvar, prav vsi so bili zadovoljni in navdušeni, tudi hrvaški kolegi na svojih motorjih, organizatorji pa že napovedujejo novo panoramo v aprilu.

Šli so večinoma po cestah, kjer ni avtomobilov. FOTO: Joc Tlaker

Pot jih je peljala tudi čez mejo, na Hrvaško. FOTO: Joc Tlaker

80 udeležencev in še nekaj čez je bilo.