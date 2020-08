Niso jima povedali, kje je mrtvi sin Jaša

V soboto so se na ljubljanskih Žalah z veliko žalostjo poslovili od komaj 10-letnega Jaše Šavlija iz Ljubljane, ki je 28. julija tragično utonil na kopališču pod soško elektrarno v Solkanu. Kot so nam zaupali starši Ana in Andraž Šavli, so na zadnjem slovesu spregovorili tako njegovi učitelji iz OŠ Bičevje kot vzgojiteljica iz vrtca. »Če bi vi slišali te govore, bi videli, da je bil Jaša izredno odgovoren. Če bi vedel, da je na tem mestu že nekdo umrl, nikoli ne bi prosil nonota, da skupaj plavata na drugo stran reke,« z velikim cmokom v grlu pripoveduje 41-letna Ana, sociologinja in prevajalka, sicer pa do prejšnjega ...