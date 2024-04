Nina Zidar poziva ministrstvo za pravosodje: Prevzemite stavbo na Litijski

Koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver, ki je ministrstvu za pravosodje prodal stavbo na Litijski cesti v Ljubljani je preko svoje odvetnice Nine Zidar ministrstvo pozval, naj objekt prevzame v svojo posest. Ministrstvo, ki ga zdaj vodi Andreja Katič pa pravijo, da je poziv v nasprotju z določbami aneksa h kupoprodajni pogodbi, poroča Delo.

Nakup sporne stavbe, za katerega je ministrstvo odštelo 7,7 milijona evrov, je s stolčka odnesel Dominiko Švarc Pipan in s položaja odnesel celotno vodstvo stranke SD. Po izbruhu afere je Švarc Pipanova s prodajalcem podpisala aneks, s katerim se je dogovorila, da bo plačal novo izmero objekta, saj se je izkazala razlika med površino prostorov, ki je bila navedena v kupoprodajni pogodbi in površino, ki izhaja iz podatkov geodetske uprave. Iz izvedenskega mnenja geodeta je bilo razvidno, da je površina sporne stavbe kar tisoč kvadratov večja, kot je bilo zapisano v pogodbi.

Naročene so bile tudi nove cenitve objekta, ki naj bi bile izdelane konec tega meseca. V aneksu je zapisano, da bo ministrstvo objekt prevzelo pet delovnih dni po prejemu poročila o novi izmeri in cenitvi. Ker cenitve še ni, ministrstvo pravi, da ne bo ugodilo Vežnevarju in njegovi odvetnici.

Delo še poroča, da naj bi Vežnaver naročil novo cenitev, sodni cenilec pa naj bi izračunal, da je objekt vreden 7,9 milijona evrov, državni cenilci pa naj bi ceno postavili za okoli dva milijona evrov nižje. Ministrstvo na vprašanje, ali bodo zahtevali vračilo dela kupnine ni odgovorilo, pravni strokovnjak Rajko Pirnat pa je dejal, da lahko ničnost kupoprodajne pogodbe ministrstvo doseže le pred sodiščem. Ob tem velja poudariti, da velike možnosti za uspeh ni.