»Ministrico za pravosodje Andrejo Katič veseli, da je ljubljanski župan Zoran Janković optimističen glede gradnje nove sodne stavbe. Vendar se je treba zavedati, da so postopki zahtevni in bodo trajali še nekaj časa.« Tako so se na resornem ministrstvu odzvali na napoved župana, da se bo še letos začel uresničevati državni projekt gradnje nove sodne palače na Dunajski cesti.