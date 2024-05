Severinini oboževalci v skrbeh: Sledi mi neki moški!

Pevka Severina je imela delovni vikend! Koncertirala je na naših tleh, nato pa se je odpravila v Dubrovnik. Na Instagramu je delila posnetek z letališča, mnogim pa je vzbudilo zanimanje to, kar je rekla na začetku.

»Ta moški mi sledi, vedno je nekje za mano,« reče, ko stoji na tekočih stopnicah, za njo pa je videti nekega moškega.

Na srečo je šlo le za šalo, saj je šlo za bobnarja njene skupine, Damirja Šomna, ki ji je še naprej sledil in se nato usedel k njej. Verjetno sta jo presenetili obrnjeni vlogi, saj med nastopi pevka sledi njemu in ritmu, ki ga narekuje.

»Oprosti, zakaj si se usedel zraven mene?« ga je v šali vprašala, on pa ji je odgovoril: »Samo to ti rečem, ko boš popularna, me kar povabi v skupino. Mogoče bom imel čas.«